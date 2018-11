Día a día

Fernando Eberhardt: Mejor jugador del 2018

La Federación Argentina de Tenis de Mesa Adaptado (Fatema) y el cuerpo técnico de la Selección Argentina, distinguieron al jugador Fernando Eberhardt como “Mejor Jugador del Año”. El deportista, radicado en San Antonio de Arredondo, consiguió diversos logros durante este 2018, entre los que se destacan la medalla de bronce en el Mundial de Eslovenia.

En diálogo con el semanario, Eberhardt expresó su emoción ante tal reconocimiento: “Tengo una alegría inmensa. Estoy muy contento de que se reconozca a un jugador del interior, eso deja bien parada a la provincia de Córdoba”.

Por otra parte, enfatizó que “fue un año espectacular y el mejor de todos en lo deportivo. Si bien en el 2017 había salido campeón provincial, nacional y panamericano; este 2018 hay un plus, que es la medalla de bronce en el Mundial de Eslovenia, uno de los torneos más importantes que existe en el deporte adaptado, junto con los Juegos Paraolímpicos.

“También salí campeón nacional nuevamente en mi clase este año. Quizás, me quedé con el sabor amargo de no haberme consagrado en el Provincial; obtuve el subcampeonato porque perdí en la última fecha. De todos modos, estoy muy feliz porque es un torneo que se juega distinto y donde se unen las clases; me tocó competir con jugadores de menor discapacidad, así que no fue tan fácil”, admitió.

Otro detalle es que “en las competencias, nunca me bajé del podio. Eso habla bien de mi rendimiento, ya que no resulta fácil seguir ese ritmo; siempre hay altibajos”.

Por último, anticipó lo que se viene: “Por ahora descansaremos unos días; pero luego entrenaremos duro para prepararnos con todo en el 2019 y buscar la clasificación a los Juegos Paraolímpicos de Tokio”.

Elizabeth Scardigno