Día a día

Fernando Barri: “Vamos a exponer las trampas a las cuales el gobierno nos lleva”

Publicado: por en la edición Día a día

Fernando Barri es doctor en Ciencias Biológicas, investigador del CONICET, y un referente en temas ambientales. Con él dialogamos sobre la polémica autovía de montaña que está construyendo el gobierno de la provincia.

Al respecto, comentó que “con la doctora Marcela Fernández, los dos somos miembros de ADARSA, fuimos a la Coordinadora del Bosque Nativo, le dimos vista al expediente y detectamos muchas irregularidades. Claramente, lo están queriendo apurar. Hoy se ha comunicado que la Audiencia Pública será el 11 de mayo en Santa María de Punilla, ya están las inscripciones.

“Hablamos con la gente de la CTI (Comisión Técnica Interdisciplinaria) que es la que evalúa el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y no la habían terminado de ver; entonces, llama la atención que hoy ya tengan subido a la página web, porque eso quiere decir que tiene el dictamen favorable de las áreas de ambiente”.

Puntualmente sobre el informe, señaló que “en sí el estudio de impacto, es muy malo, tiene muchísimos errores. Para que un EIA diga admita deforestar una zona de bosque nativo completa, tiene que demostrar que otras alternativas son más impactantes”, y eso no ha ocurrido, por ejemplo, la alternativa sugerida por Vialidad Nacional, hacia el oeste de la ruta 38, fue descartada por el Instituto de la Facultad de Ingeniería por razones económicas, no por cuestiones ambientale.

Siguiendo su análisis, Barri enfatizó: “Es mentiroso, porque sabemos que intentaron demostrar que iba a tener muy poco impacto, y hoy uno ve lo que está pasando con las voladuras, el desprendimiento de suelo, con los sedimentos que tira hacia el lago”.

-Desde su punto de vista, ¿considera que era necesaria esta obra?

“Buscar una alternativa a la ruta 38, que ya dejó de ser una ruta porque se la han comido las ciudades, sí; pero hay que entender que las ciudades se la comieron porque el mismo gobierno lo permitió, y hoy son casi calles peatonales. Por eso no hay garantías que el día de mañana esta autovía no sea una calle peatonal de futuras urbanizaciones. Pasa que al gobierno no le interesa eso.

“Creo que hay que buscar alternativas de viabilidad para que el tráfico sea un poco más fluido; pero pueden ser otras con mucho menos impacto ambiental”.

-¿Se puede detener una obra de esta magnitud?

“Sí; pero socialmente. Entrar en el juego técnico de esta gente no tiene mucho sentido porque no le van a dar atención a lo que plantee ni la comunidad de Punilla, ni los sectores académicos. Esto tiene que ser una cuestión donde la sociedad diga no queremos la ruta.

“Porque, así como es una decisión política, hacerlo por ahí caprichosamente tiene ser rechazado políticamente por toda la ciudadanía”.

Jornada ambiental

El doctor Barri confirmó su participación en la charla-debate que está organizando la Multisectorial, para el 4 de mayo, y anticipó: “Vamos a exponer las trampas a las cuales el gobierno nos lleva; también para saber que las herramientas que tenemos legalmente, como ciudadanos, el gobierno las manipula para su beneficio.

“Hay muy pocos profesionales que entienden de la materia. Este Estudio de Impacto Ambiental está hecho por ingenieros civiles, y qué puede entender un ingeniero civil de bosques nativos, por ejemplo.

“Recordemos que la Provincia pagó diez millones de pesos para que esta gente haga este estudio. Además, no son idóneos, porque describen especies que no existen para la ciencia”.