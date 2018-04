Día a día

Expropiación de los terrenos de Aerosilla: El conflicto continúa

Publicado: por en la edición Día a día

Mientras que Aerosilla SAIC ofreció ceder unas 30 hectáreas a cambio de la habilitación del salón de fiestas y eventos Amathea, el Municipio pretende compartir ese espacio. En el medio de un posible acuerdo, surgieron spots provenientes de la empresa en contra de la expropiación, que ofuscaron a los concejales.

En ese marco, esta mañana, se manifestaron algunos concejales, entre ellos Carla Livelli, quien explicó: “Ellos habían presentado una propuesta por Secretaría Legislativa; después de varios trabajos de comisión, consensuamos un listado de puntos que nosotros incorporaríamos en un posible acuerdo. Lo llamamos a Eduardo Nicollier, presidente de la empresa, para ponerlo en conocimiento de esto, se lo manifestamos por escrito con la firma de la mayoría de los concejales; él se comprometió a revisarlo con los demás accionistas y dar una pronta respuesta”.

Entre esos ítems, Livelli citó “la cesión por parte de Aerosilla de la totalidad de las acciones comprendidas en el proyecto de expropiación, excepto la superficie del salón de fiestas y eventos”. También solicitaron “la donación de una superficie de mil metros que ya está sujeta a expropiación; pero que nunca se concretó, en el ingreso al vía crucis. Además, la liberación de las laderas, sacando los alambrados y rejas; la posibilidad de usar el salón por parte del municipio; el costo de la mesura a cargo de Aerosilla, y el Municipio se comprometería a la habilitación del salón”.

El empresario admitió que en algunos puntos “había acuerdo”; pero a otros “los iba a revisar, porque ‘le estábamos trasladando muchos costos’, así que tendrá que definir con el resto de los accionistas cuál va a ser la postura que a tomar”.

En cuanto al spot publicitario que circuló en redes sociales en contra de la expropiación, Livelli indicó que “fue un tema tratado en la reunión de ayer, planteamos que estamos en una instancia de diálogo, esa campaña contiene información errónea, que trata de manipular la opinión pública, habla de una cifra que no sabemos de dónde salió. Es un cálculo que habían sacado ellos (Aerosilla); pero oficialmente hay una tasación fiscal, que no excede los 8 millones de pesos.

“Nicollier reconoció que era una campaña de ellos, así que pedimos mesura para trabajar con seriedad, y si las dos partes no están de acuerdo, se avanzará con el proyecto de expropiación”.

Por su parte, el concejal Marcelo Cuevas, expresó: “Mi opinión personal es que el empresario no se vio sorprendido, sabía cuál era el acuerdo; así que debo suponer que ya tenía la información. Me molestó que algunos concejales no estuvieran porque es un problema importante”, refiriéndose a Ruiz y Molina, que avisaron que iban a ausentarse; Lenci y Gispert que dijo que “no era el ámbito para tratar el tema”, y se fue de la reunión.

Asimismo, Cuevas puntualizó: “Desde el primer momento estuve de acuerdo con la expropiación, tenemos un fondo específico para eso, sabemos la importancia de las montañas y de cuidar el medioambiente. Pero si hay un buen acuerdo favorable a los vecinos, iremos por ese camino”.

Con respecto a los spots, el concejal fue severo: “Me pareció desacertado. Marca la soberbia de este empresario”.

Laura Orce también se manifestó sobre el proyecto de expropiación, y admitió que en pricipio, “si cumple los requisitos de darle una utilidad pública, es procedente”. Pero está en tratamiento “una propuesta que hizo el señor Nicollier, que tenía que ver con que iba a donar esas hectáreas con la condición de que se habilite el salón, y se comenzó a trabajar en esa alternativa”.

La concejala también objetó que emitan “publicidades en donde confunden a la población. Me preocupa, me parece poco serio”.

Por último, Walter Gispert adujo que es necesario que el empresario pueda leer la contrapropuesta y dar su respuesta, para luego entrar en debate en el Concejo. El edil no se opone a la expropiación de la montaña; pero entiende que “si se puede evitar un gasto a la ciudad a través de una negociación, es muy importante”.