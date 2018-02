Día a día

Explotación infantil: Una tragedia naturalizada

Publicado: por en la edición Día a día

Cerrando la temporada, la directora de Desarrollo Social y Educación, Isabel Schoj, se refirió a la campaña de control y concienciación llevada a cabo este verano en relación al trabajo infantil.

“Hemos estado trabajando desde distintas áreas gubernamentales, a nivel municipal con Inspectoría y Seguridad Urbana; con Policía Comunitaria de la provincia, y la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia de la nación”, explicó la funcionaria.

Si bien considera que “se logró reducir bastante la problemática con visitas permanentes en el centro; nos hemos dado cuenta que es una práctica social muy arraigada. Se naturaliza ver al niño solicitando alimentos o dinero, o vendiendo cualquier tipo de mercadería. Situación que desde este municipio nos hemos puesto firmes en no permitir, porque es una vulneración a los derechos de los niños, y no lo vemos como trabajo infantil, sino como explotación infantil”.

En este sentido, advirtió que “en todas las rondas que hemos hecho nos dimos cuenta que siempre hay algún adulto cerca, observando a veces, otras no porque está haciendo otra actividad mientras el niño vende. Porque el niño da más lástima, y cualquier persona que esté disfrutando sus vacaciones se siente frágil ante este hecho, y responde comprando mercadería que no debería comprar porque no es el niño el que debería estar trabajando”.

A partir de los relevamientos, se percataron que la mayoría procede de otros lugares de la provincia que “vienen exclusivamente a hacer vender a los niños. Eso es explotación infantil”; insistió. Sin embargo, también observaron niños carlospacenses ofreciendo los tradicionales pastelitos. En este caso, “son gente que ha hecho los cursos de manipulación de alimentos y hemos hablado para que no mande a sus hijos a vender; pero no siempre se respeta la ordenanza”.

Schoj calificó de “trágica” esta situación por cuanto no solo vulneran muchos derechos, sino que coloca a los pequeños en una posición de inseguridad, cuando permanecen en la calle hasta altas horas de la noche.

A futuro

Trabajar con Policía Comunitaria les permitió solicitar documentación y averiguar sobre los adultos responsables. A partir de allí, se comunicaban con el SENAF para contactar a las familias y devolverlos a su lugar de origen; asimismo, para que esta institución concientice al núcleo cercano.

A los fines de procurar erradicar esta “costumbre”, Schoj puntualizó: “Hemos recibido capacitación por parte de la oficina de Derechos Humanos de la nación hace un par de meses. Y el intendente Avilés ha firmado una carta de intención para trabajar con ellos, y desarrollar proyectos para trabajar con la sociedad, y no permitir estas actividades ilícitas en nuestra ciudad”.