Día a día

Expectativas de cara al Mundial

Publicado: por en la edición Día a día

Ayer en la Bombonera, con tres goles de Messi y uno del “Kun” Agüero, la Argentina goleó 4 a 0 al conjunto de Haití en un partido amistoso. Conversamos con los vecinos para preguntarles cómo vieron a la Selección y qué expectativas tienen para el Mundial.

Juan Cruz opina que ayer la selección “jugó un gran partido, ante un rival muy flojo”, y asegura que “Messi es el mejor y merece la copa del mundo”.

Por su parte, Luca cuestiona el proceso: “Cambiaron mil veces de técnico; pero seguimos jugando igual. No fue Sampaoli el que decidió la lista de los 23 jugadores ni la forma de jugar; si no, no se explica. Le ganamos a Haití, y me pone feliz; pero no hay que olvidar que hace muy poco nos goleó España, y eso es preocupante”.

En cuanto a las expectativas para el mundial, algunos -como Marcos– tienen confianza plena de que “con Armani en el arco y Messi, salimos campeones”.

Mientras que Rubén se preocupa por la forma de juego, y coincide con lo que decía Luca: “Desde el mundial 2006 que la Selección juega igual. No podemos vivir dependiendo de Messi porque el día que no esté, no sabremos qué hacer. Tiene que estar; pero como un comodín, no tiene que girar el juego en torno a él, hay diez jugadores más en la cancha”.

Las dudas están presentes; sin embargo, como plantea Luis, “el fútbol es impredecible, podemos irnos eliminados en primera ronda o salir campeones. Nos pueden gustar más o menos los jugadores y la forma de juego; pero ahora solo queda alentar y esperar que ganemos los partidos”.