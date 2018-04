Día a día

Evento solidario de bandas: “Todos por Macarena”

Publicado: por en la edición Día a día

El próximo sábado 5 de mayo se llevará a cabo en Nivel 2 (arriba de Red Megatone) un festival solidario de bandas de rock, con el objetivo de recaudar fondos para la operación que necesita de manera urgente Macarena Peralta.

La joven, de solo 14 años, reside en barrio Miguel Muñoz “B”, sufre de un tumor en el riñón y debe ser intervenida quirúrgicamente lo antes posible.

Al respecto, Milena -integrante de Chiral, uno de los grupos que se sumó al evento-, comentó: “Ella está muy grave en este momento; está en su casa con suero y la atiende una enfermera. Hace unos días se descompensó, pero al tener las defensas tan bajas, no se la pudo internar para no exponerla tanto”.

El gasto de la operación es de 60 mil pesos, “y no están incluidos los traslados, medicamentos ni internación”, aclaró.

En el festival participarán un total de once bandas locales: “Vamos a cobrar una entrada de 100 pesos, las cuales se venderán en la puerta del local, y también de manera anticipada en Maníacos y en Blue Moon. La dueña nos presta el lugar, así que toda la plata está destinada directamente a la operación como así también las ganancias de la barra y las comidas que se vendan. Las bandas llevarán su propio merchandising y pondremos un stand para vender remeras y discos”.

Por último, Milena solicitó la colaboración de los carlospacenses: “Si no pueden concurrir al evento ese día, lo mismo pueden adquirir la entrada como bono contribución; entre todos podemos ayudar”.