“Estos trabajadores son Coopi y lo quieren seguir siendo”

Publicado: por en la edición Día a día

En el marco del “Festival solidario en defensa del agua”, que realizó en la tarde-noche de ayer la Cooperativa Integral, la presidente del Consejo de Administración Alicia Clérico, decidió sumar su palabra, ya que hasta el momento había mantenido un perfil muy bajo a la hora de brindar declaraciones sobre el conflicto que mantienen con la Municipalidad.

Al principio, tuvo mensajes de agradecimiento para con los ciudadanos que asistieron a la fiesta, y ante la polémica generada desde su anuncio por el costo que tendría el agasajo, declaró: “Nada de lo que se hizo tuvo costo. El Sindicato de Trabajadores de la Coopi atendió un buffet de bebidas y choripanes gratuitos; mucho se ha hablado de eso, pero puedo decir que nuestros proveedores son los que llamaron y nos donaron los alimentos y demás cosas”. No obstante, al pie del tablón donde se entregaban los sándwiches, se ubicaba una urna para donación de dinero a voluntad, con un cartel que citaba “Fondo solidario de lucha por la Coopi y el servicio de agua”.

Más adelante, acusó al Gobierno municipal de no tener justificaciones para solicitar el quite de la concesión del servicio, caratulando como “injusta” a la medida tomada por el Ejecutivo. “Ellos no reconocen una inversión que nosotros hicimos con el rubro obras, pero tenemos todo documentado, y absolutamente podemos comprobarlo. De hecho ya está en la Justicia, la cual determinará quién tiene la verdad”, manifestó.

En cuanto a los obreros, sentenció: “Estos trabajadores son Coopi y lo quieren seguir siendo. En la lucha de ellos, han logrado tener un convenio colectivo de trabajo en el que tienen una estabilidad laboral y que se les reconozca su antigüedad, esfuerzo, horas de guardia; siempre se trata de reconocer ese trabajo. Y en el proyecto de ordenanza presentado, bien dice que pasarán los que sean necesarios, pero no bajo las condiciones en las que estaban”.

Sobre las posibilidades de llegar a un referéndum, opinó que desde la Cooperativa “no tienen ningún problema de que se realice”, al considerar que es un derecho que tienen todos los usuarios, para que si en una instancia legislativa no se puede resolver el conflicto, sean ellos los que tomen la decisión.

“Creo que el ciudadano es el que va a decir cómo ha sido el servicio, y si sus expectativas han sido cumplidas. Confiamos en que aquel que abre todos los días la canilla en su casa para cocinar, bañarse, y hasta por qué no lavar el auto y regar su jardín con agua potable, tome conciencia de todo esto; es el momento de la reflexión y de poner en valor todo lo que los trabajadores ha hecho por esta cooperativa”, finalizó.

Del festival participaron artistas como Raly Barrionuevo y Paola Bernal, y las autoridades y trabajadores ofrecieron discursos ante el público presente, entre ellos el concejal Gustavo Molina de Carlos Paz Unido, quien estaba sentado en segunda fila, a la par de la presidenta de la Coopi.