¿Estamos seguros?

La inseguridad suele ser motivo de preocupación recurrente durante todo el año. Sin embargo, los testimonios de distintos presidentes vecinales, parecen minimizar los hechos delictivos registrados.

Miguel Ángel Molina, de Villa Independencia, comentó que suelen mantener reuniones con la Policía, la última fue hace un mes aproximadamente, y admite que “cada vez que se los llamó, han venido; se ocupan y preocupan por la comunidad”.

-¿Tienen alarmas comunitarias? “No tenemos alarmas, es uno de los proyectos que tendríamos a futuro. Nosotros venimos de un congreso que se hizo en Jujuy, y hemos visto cómo llega a funcionar; sería muy interesante poder concretarlo. Se realiza por intermedio de una aplicación en los celulares, y se diferenciaría de si es una alarma de seguridad o de asistencia médica. En Jujuy lo tienen muy bien insertado y en otras provincias también; por lo que nosotros vamos a tratar de imitar ese sistema”.

En tanto advirtió que el sistema de alarmas comunitarias instaladas en nuestra ciudad, es bastante obsoleto y no funciona: “Por ejemplo, mi madre vive en barrio La Cuesta y la tiene, en una oportunidad la hizo sonar sin querer y nadie se acercó. Nuestro barrio no es muy grande, por lo tanto, no sería muy dificultoso querer imitar el sistema de Jujuy”.

La presidenta de La Quinta Primera, Natalia Salinas, indicó que en ese sector “hay mucho merodeo, han robado varias garrafas, y cosas que encuentren en el exterior de las viviendas. De ingresos a los domicilios no sabemos nada; pero creo que no se han dado hasta ahora”.

En cuanto a las alarmas comunitarias, “si Dios quiere lo vamos a tratar el año que viene para ver de instalarlas en domicilios puntuales. También el de crear otro grupo de whatsapp donde estén todos los vecinos y entre nosotros avisarnos de algún hecho de inseguridad”.

Por otra parte, considera que “el problema más grave que tenemos es la falta de iluminación, y eso ayuda a los delincuentes. Ya lo hemos pedido a la Municipalidad; pero hasta el momento no recibimos respuesta”.

Desde El Canal, Yolanda Gallardo, admite que “a veces a la gente le roban la garrafa y no informan”. El único caso del que se enteró en los últimos días, tuvo lugar en calle Madrid, bajando hacia Playas de Oro: “Sé que entraron a un departamento e intentaron robar, porque cuando llegaron los vecinos, sintieron ruidos y encontraron las cosas tiradas. Yo vivo en calle Honduras, y en lo que es mi zona, no se ha escuchado de robos”.

-¿Cómo es la relación con la Policía? “El año pasado tuvimos reuniones con la Policía Comunitaria por los constantes robos en la parte de la costanera, y las juntaderas. Pero después de dos encuentros que se realizaron en el Centro Vecinal, se frenaron muchísimo los robos y las juntadas de grupitos. Nosotros, en nuestro barrio, estamos tranquilos”.