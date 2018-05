Día a día

Espectáculo: Por qué me gusta “La Casa de Papel”…

Hace exactamente un año, un 2 de mayo de 2017, Antena 3 de España ponía al aire la serie “La Casa de Papel” creada por Alex Pina, y producida por Atresmedia y Vancouver Media. No fue lo que se dice una explosión de rating en el prime time ibérico; podríamos decir que logró unos números “discretos”.

Pero ese no fue el comienzo de la historia grande de la serie. La cuestión cambió cuando Netflix la ofreció dentro del catálogo internacional, y terminó convirtiéndose en el producto de habla no inglesa más visto en la historia de ese sistema de televisión.

Para quienes aún no la vieron, se trata de un grupo de personas, lideradas por alguien que se hace llamar “El Profesor”, que deciden robar la “Fábrica Nacional de Moneda y Timbre”, tomando rehenes y con un plan supuestamente infalible.

En nuestro país la serie no para de sumar adeptos y, como todo, tiene fanáticos y detractores. Marcelo Tinelli habló de ella en su cuenta de twitter e incluso se sabe que quiere a uno de los protagonistas para el Bailando; por otra parte, la máscara de Dalí que usan los atracadores se convirtió en lo más buscado para los carnavales por estas latitudes.

Voces en contra también se alzaron, como la del actor Gabriel Goyti, que consideró a la serie como “una garompa” y a sus actores como “cuatro de copas”. El humorista Dady Brieva también declaró: “No me parece que los actores sean buenos”.

En las escuelas de nivel medio y universidades a lo largo y ancho de todo nuestro territorio se habla sobre la serie, y es un fenómeno que se replica en Uruguay y otros países de Sudamérica; es que La Casa de Papel ya es el mayor éxito televisivo producido en España en toda su historia.

La serie me gusta porque me atrapó de principio a fin, sencillamente por eso. El guion escrito por Alex Pina, Esther Martínez-Lobato, David Barrocal, Fernando Sancristóval, Javier Gómez Santander, Esther Morales y Pablo Roa, no pretende ser el más original (podría decirse que toma cosas de la formidable “Inside Man” de Spike Lee, o del robo a la sucursal Acassuso del Banco Río de nuestro país).

Desde el punto de vista estrictamente narrativo, la serie no tiene fisuras, es pura adrenalina y obliga continuamente a querer ver un poco más. Los personajes están bien definidos, y se otorga tiempo para poder descubrirlos uno a uno; tanto a los atracadores como los rehenes y sus relaciones.

No es un secreto que parte del éxito se debe a una postura políticamente incorrecta que gira y gira en el inconsciente popular, la de dar un golpe a una institución de gobierno, sin causar daños a la población, algo así como “un golpe al despiadado capitalismo de parte de personas comunes que un día decidieron jugársela y rebelarse al quehacer diario”.

La Casa de Papel es, todavía, una fiebre internacional. Y -más allá de los gustos personales- celebremos una buena ficción desde un país como el nuestro, donde cada vez hay menos lugar para hacer estos productos, porque es más barato una modelo y seis panelistas hablando sobre cualquier cosa. En este contexto, La Casa de Papel es un rompehielos que avanza, llevándose todo por delante.

Gustavo Gal