Escuela Carlos Paz: Goteras en el patio

Después de la lluvia de esta mañana, a la hora de izar la bandera, los docentes y educandos de la escuela Carlos Nicandro Paz, se encontraron con el patio interno colmado de goteras.

Soledad, madre de un alumno de segundo grado, relató que el patio techado del colegio estaba repleto de tachos y “goteras muy grandes para la mínima lluvia que cayó, incluso, el agua chorreaba por las paredes. Desconozco si el mismo problema sucede en las aulas”.

Recordó que “la escuela es patrimonio histórico de la ciudad”; sin embargo, el edificio “está muy deteriorado; en decadencia absoluta”, y advirtió: “Es una institución que recibe mucho más dinero que cualquiera de la ciudad; pero, así y todo, la escuela está mal”.

Por último, comentó que “actualmente no existe una cooperadora conformada; por lo que, según explican las autoridades, no pueden utilizar el dinero de la cuenta bancaria porque no hay nadie que lo autorice”.

Darío Spadafore