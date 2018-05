Día a día

Escasez de monedas vs. el vuelto

Publicado: por en la edición Día a día

¿A quién no le ocurrió alguna vez de ir a comprar a un negocio y recibir un caramelo como cambio? La salida de circulación del billete de dos pesos, sumado al problema eterno de la falta de monedas, vienen generando complicaciones a la hora de “dar el vuelto”.

Para resolver este problema, los comerciantes se ven obligados a buscar distintas alternativas, ya sea “redondeando” el precio o entregando una golosina u otro producto equivalente al monto correspondiente.

Desde un kiosco, Mariana señaló que “la falta de monedas es de hace rato y siempre es un problema. A muchos no les gusta que les den como vuelto un caramelo; pero no tenemos otra opción. A veces tenemos que mostrarles la caja para que vean que no hay”.

En lo mismo coincidió Ramiro, dueño de una despensa: “A veces se quedan esperando hasta que alguien aparezca con una moneda para recibir el cambio. Por mi parte, opté por hacer vales para los clientes permanentes: así cuando vuelven, pueden entregarlo como forma de pago”.

El almacenero comentó que recurre al banco constantemente “para tener monedas; pero cada vez son más escasas. Igualmente, si la diferencia es de dos o tres pesos, directamente redondeo a favor del cliente para evitar ‘conflictos’ por las moneditas”.

Andrea, quien se desempeña como farmacéutica, advirtió: “Por lo general entregamos curitas o alguna aspirina; ya que resulta muy complicado entregar monedas. Algunos lo aceptan obligadamente y otros se quejan”.

La opinión de la gente

En diálogo con algunos vecinos, manifestaron su opinión al respecto: “Tengo un bolsillo lleno de caramelos; pero no porque los haya comprado, son todos los que me entregan en los negocios. Sé que el problema no es de los comercios, es algo general en todos lados”, rescató Sandra.

Rubén resaltó la “viveza criolla” de algunos comerciantes: “Algunos se salen con la suya y redondean a su favor, siempre le encuentran la vuelta para sacar provecho. Parece increíble; pero pensás en todas las veces que vas cediendo uno o dos pesos cada vez que comprás, se van haciendo la plata los negocios. Ni qué hablar si repiten esta actitud con varios clientes. Obvio que faltan monedas; pero también sobran ‘vivos’ en Argentina”, finalizó.

Elizabeth Scardigno