“Es factible el referéndum, así la ordenanza va a votación del pueblo”

El secretario general de Desarrollo Social y Educación Sebastián Guruceta, se refirió esta mañana a la reunión sostenida en ayer con los representantes gremiales de la CGT Punilla y el STC (Sindicato de Trabajadores de la Coopi), y volvió a sentar la posición del municipio.

“Nos hemos juntado con el personal de la CGT y con el propio Sindicato de la Cooperativa -que en realidad no sabemos si tiene Personería Jurídica-, y les hemos manifestado que desde el comienzo de la redacción de la ordenanza hemos tenido la voluntad de preservar las fuentes de trabajo”, manifestó, al tiempo que aclaró que en este caso no se realizará una expropiación como sucedió con Carlos Paz Gas.

Además, destacó que como especifica el artículo 6, “se va a preservar la fuente laboral de los trabajadores que presten efectivamente el servicio del agua, es decir, operarios y administrativos”, dejando expreso que esto no comprende al resto de los empleados que se dedican a otras funciones como cloacas y demás servicios que brinda la institución.

A su vez, afirmó que el Gobierno no tiene otra alternativa más que la municipalización, argumentando que en la Coopi “están llenos de irregularidades e ilegalidades que han mantenido durante mucho tiempo, entonces se llegó a un punto límite con el tema de la expropiación de fondos y la capitalización, en el cual el Estado tiene que brindar una solución”.

Sobre el decreto enviado la semana pasada solicitando la conformación de una Comisión para el traspaso del servicio, indicó que el motivo del mismo fue notificar a la Cooperativa la negativa ante un pedido de prórroga y de aumento de tarifa. Asimismo, descartó la posibilidad de que solo a partir del decreto sea tomado el servicio, justificando que de todas maneras necesitan la aprobación del Concejo, cuestión que pusieron en duda los representantes legales de la Cooperativa.

No obstante, por estos momentos la estrategia avilesista que suena con más fuerza, es la realización de un referéndum, para que la iniciativa sea sometida a la votación de la gente.

“Está la posibilidad. Como la municipalización del servicio establece una doble lectura, y requiere la aprobación de una mayoría agravada; (…) puede ser factible el referéndum, así la ordenanza va a votación del pueblo”, finalizó.