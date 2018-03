Día a día

Entrenamiento laboral joven: Una experiencia positiva

“Empleo Joven” es un programa del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la nación, que brinda una asistencia económica para que los beneficiarios se capaciten, concluyan sus estudios, hagan entrenamientos laborales o generen su propio emprendimiento.

En nuestra ciudad, la Oficina de Empleo está coordinada por Juan Teruel, quien relató: “Estamos culminando dos experiencias exitosas, con dos jóvenes que ingresaron el año pasado, hicieron todos los cursos de preparación, y después hicieron entrenamientos laborales en la Estación de Servicio YPF. Ellos pudieron adquirir conocimientos y trabajar durante estos últimos cuatro meses”.

A su criterio, “es importante comentar estas cosas para que los vecinos de Carlos Paz se enteren, y que los jóvenes de 18 a 24 años, se acerquen”, por cuanto es una práctica positiva, que merece “multiplicarse” en un mercado laboral difícil.

Asimismo, admitió: “Es un programa que beneficia también al empresario porque permite ir formando recursos humanos que hoy es difícil encontrar, sobre todo jóvenes, y ellos tienen una posibilidad de entrenar jóvenes, y si el negocio da, pasarlos a un empleo formal”.

Daniel Guerrini está a cargo de la firma Villafuel S.A. y fue quien dio lugar para que Carlos (en playa) y Natalia (en administración) completaran su entrenamiento. Al respecto, aseguró que “la experiencia fue buenísima”, y destacó “la calidad de chicos que vinieron a participar”.

Consideró que es importante “participar de manera concreta y real en la formación” de jóvenes que, de incorporarse a una empresa, ya tendrán el aprendizaje necesario para formar parte del staff.

En tal sentido, advirtió que están iniciando “un proceso que tiene que ver con una modernización; por lo cual, nuestra expectativa es crecer, y no solo vamos a participar en este tipo de proyectos, sino que vamos a aportar desde donde más seamos útiles a la Municipalidad o cualquier ente, porque, si queremos chicos formados, alguien tiene que hacerlo. Nosotros siempre vamos a estar de ese lado”.

Testimonios

Carlos Alberto Gallardo: “Me sentí muy cómodo, muy bien dentro del empleo; los chicos me han tratado de la mejor manera. El empleo fue el mejor. No me puedo quejar de nada”.

Natalia Assanelli: “Fue una experiencia muy gratificante. Es interesante que los jóvenes puedan acercarse a este plan y tener una oportunidad laboral en algo que tal vez nunca se hubieran imaginado, para poder insertarse laboralmente estando capacitados”.

Los interesados deben consultar en Liniers 50, teléfono (03541) 421810 o 421801.