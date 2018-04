Día a día

Entre mates y baile…

Publicado: por en la edición Día a día

El Merendero Panza Caliente (ubicado en calle Brasil esquina Venezuela) abrió sus puertas el 17 de julio del 2017 con 26 niños. Hoy brindan la copa de leche a más de 200 personas, entre niños y adultos.

Cristian Abrate, fundador del espacio, contó que se dividen en dos turnos. “Brindamos la merienda los lunes y jueves desde las 16:30 hasta las 19, porque tenemos 48 sillas nada más. Le pedimos permiso al dueño del campito que está frente al merendero, montamos dos arcos grandes que consiguió mi hijo, y se lleva los chicos para jugar a la pelota”.

Pero no es solo la merienda, hay 85 adultos entre mamás y abuelos que están aprendiendo a leer y escribir. “Las clases se brindan los sábados, primero damos el desayuno; después apoyo escolar para los niños que necesiten, y luego educación para adultos. También se hacen cortes de pelo. Por otro lado, tenemos previsto comenzar a dictar un taller de corte y confección para las mamás que van al merendero y de las cuales ya hay 20 anotadas”.

Por supuesto que siempre falta algo, y lo que más estarían necesitando en estos momentos son “bancos, porque las sillas ocupan mucho lugar, también tablones o mesas; pero lo que más nos hace falta son pizarrones y hojas o cuadernos para los adultos”.

En relación a esto, este sábado 7 de abril desde las 16:30 se llevará a cabo un evento de baile en la placita Manuel Belgrano (José Ingenieros y Jorge Newbery), con el objetivo de recaudar fondos para solventar el merendero: “Se va a dar una clase de zumba que estará a cargo de la profesora Mariel Álvarez. La idea es una tarde de mate en familia, con un poco de baile, y colaborar con nosotros con alimentos no perecederos; pañales; calzado tanto para niños como para adultos; ropa, y para quien quiera o pueda, vamos a poner una urna para receptar la donación de dinero. Siempre digo que todo sirve, desde un litro de leche hasta una cama. Al principio fue fácil mantenerlo porque teníamos 20 niños; pero hoy es imposible. Damos gloria a Dios que tenemos muchas contribuciones de la gente de Villa Carlos Paz; pero siempre hace falta un poquito más”.

Dada la cantidad de personas que asisten, consultamos si cabía la posibilidad de mudarse, a lo que Cristian respondió: “No, porque no tengo cómo pagar un alquiler. Tengo el local; pero no tengo patio, por eso juego con los niños en la vereda o en el campito del frente”.