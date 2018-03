Día a día

Encuentro informativo con escuelas públicas: Una experiencia productiva

Publicado: por en la edición Día a día

Esta mañana, en el salón auditorio se llevó a cabo un encuentro informativo de áreas gubernamentales locales con escuelas públicas de la ciudad.

En la oportunidad, la doctora Isabel Schoj, directora de Desarrollo Social y Educación del Municipio, explicó los alcances de la iniciativa: “Hemos coordinado con el equipo de apoyo educativo de la provincia, y la verdad es que hemos tenido una convocatoria muy grande, han venido directivos de todos los niveles, y también supervisores.

“Desde el Municipio, estamos exponiendo las actividades, los talleres y todo lo que podemos ofrecer a las escuelas, y desde las escuelas nos están proponiendo también actividades y estableciendo algunas demandas”.

La funcionaria valoró la posibilidad de “hacer un desayuno de trabajo, mirarnos a la cara, conocernos, trabajar en red, de manera horizontal, escuchar a toda la comunidad educativa, por el bienestar de los niños”.

-¿Alguna solicitud particular de los colegios?

“Como es de público conocimiento, el tema edilicio, sobre todo la falta de bancos que se hizo evidente al comienzo del ciclo escolar este año. Debemos considerar que la población de Carlos Paz ha crecido de manera exponencial, así es que estamos en contacto.

“Vamos a empezar a realizar demandas junto con las escuelas hacia la provincia, para ampliar la oferta escolar y que el papá no tenga que ir de un lado a otro buscando banco para el niño.

“Tenemos que apoyar a las escuelas, ya lo estamos haciendo con distintos programas, en coordinación con la provincia, con el FODEMEEP, el Paicor, y distintas actividades. También desde Desarrollo Social, con los equipos profesionales.

“Por otro lado, se han sumado la Casa de la Juventud y el Aula Ambiental; desde Deportes, para incentivar a las maestras que se acostumbren a ofrecer a los niños ejercicios físicos. Estamos con `hábitos saludables´, que no refiere solo a lo alimenticio, tiene también que ver con la actividad deportiva para mantener al cuerpo en mejores condiciones para receptar todo lo intelectual que la escuela brinda”.

A modo de conclusión, Schoj señaló: “Ha sido una hermosa experiencia; este es el primer desayuno y se va a repetir, porque estamos programando otro para el próximo mes; con temas puntuales que se han planteado en esta oportunidad”.