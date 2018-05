Día a día

En el día de los nietos, hablan las abuelas: Son lo más…

Publicado: por en la edición Día a día

El segundo domingo de mayo se conmemora el Día del Nieto; fecha promovida por la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que tiene como propósito reforzar los valores y vínculos familiares.

En ese marco, consultamos a cinco orgullosas abuelas, que no dudaron en compartir su experiencia.

Gloria (50): “Ser abuela fue lo más hermoso que me pasó en la vida. Mi primera nieta nació hace siete años, y fue maravilloso. Hoy tengo cuatro pimpollos, una nena y tres varones. Gracias a Dios tuve la suerte de estar con ellos la primera noche, les di la primera mamadera, les cambié el primer pañal.

“Siempre les digo que los quiero hasta el cielo; pero Jazmín la mayor dice que a ella la quiero hasta el cielo; a Alex, que es el segundo, hasta la luna; a Augusto hasta el sol, y a Nehemías que es el cuarto, hasta las estrellas. De esa manera tengo el cielo completo.

“Todos los domingos los disfruto a los cuatro, y uno de ellos se viene solito a casa, día de por medio, para merendar con nosotros”.

Claudia (44): “Si bien mi hija llevaba un tiempo largo de novia, no esperaba que fuesen papás, porque todavía los veía chicos. Dai tenía 23 años cuando quedó embarazada, y me lo contó por teléfono; al principio hice un silencio, porque me sorprendió la noticia; pero con el correr del tiempo, cuando salió la pancita, ya todo cambió. El día que Malvina nació, mi vida se transformó radicalmente. Me acuesto y me levanto pensando en ella; tengo una química que es increíble porque siento que no es lo mismo que con los hijos. Ser abuela, tengas la edad que tengas, es lo más lindo que te puede pasar.

“Convivo con ella día de por medio, porque mi hija está estudiando; pero la otra abuela también quiere tenerla, entonces nos dividimos la semana. De todas maneras, todos los días busco de tener contacto, si no la veo, la llamo o le hago vídeollamada. Uno sabe que hay que soltar a los hijos un poquito, pasa que a veces siento que no es mi nieta, sino mi hija”.

Estela (64): “Tengo diez nietos y una bisnieta; pero para mí es una nieta más, porque no me siento bisabuela. Pasa que fui abuela a los 39 años, y no paré de tener los chicos. Ahora, que ya soy más grande disfruto más a Malvina que a los otros.

“Si bien mi amor hacia ellos es total, reconozco que hay más afinidad con algunos; pero cuando ella viene me paralizo. Dejo lo que estoy haciendo y me dedico a ella por completo. Es algo que capaz con mis otros nietos no lo hacía porque eran otros tiempos, otras prioridades. De todos modos, ser abuela es lo más grande que te puede pasar”.

Miriam (55): “Son mis nietos; pero convivo con ellos como si fueran mis hijos, porque están la mitad de la semana conmigo. No sé si podría ser abuela de otra forma, porque me tocó ésta. Mi hijo y su señora eran muy chiquitos cuando nació Lauti, entonces mi cabeza giraba alrededor de ellos tres. Después el nene fue creciendo y sus papás también. Hoy están separados, entonces es sumamente difícil ser abuela así, porque a uno le gustaría verlos bien, juntos; pero bueno, las cosas se dieron así; me toca hacer de abuela y de papá. De todos modos, soy feliz con mis nietos, porque los amo con la vida”.

Natalia (43): “Mi experiencia como abuela joven es muy linda. Mi nieta tiene un año y ocho meses, se llama Julieta, y la disfruto de otra manera. Al principio genera una sensación como que es una hija, no una nieta; pero sin la responsabilidad de tener que criarla y educarla; aunque, por supuesto, le enseño muchas cosas.

“Pienso que los abuelos estamos para darle con los gustos, mimarlos cuando los padres los retan. En mi caso, como me gustan los niños, por mi trabajo (psicopedagogía), juego mucho con ella, bailamos, cantamos y hemos creado un lindo vínculo. Es hermoso ser abuela”.