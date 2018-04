Día a día

Elecciones en el Colegio de Abogados

Publicado: por en la edición Día a día

El viernes 27 de abril se llevará a cabo la renovación de autoridades del Colegio de Abogados de la provincia. Hasta ahora, se postulan dos listas; sin embargo, el plazo para registrar candidatos vence el 12 de abril, por lo que no se descarta que se sume una tercera opción.

“Acción Profesional” es el sector oficialista, tiene sede central en Córdoba y su presidente es el doctor Héctor Echegaray (de Villa Carlos Paz), y en la delegación local presenta a la doctora María Fernanda Pujol como candidata a presidenta. La lista opositora se denomina “Integración Profesional”, y está encabezada por el doctor Francisco Cavarra (foto).

En este marco preelectoral, Cavarra comentó que su lista está integrada por “abogados jóvenes y abogados de trayectoria”, y pretenden gestionar “un nuevo tribunal y un nuevo edificio para el Colegio; cosas que se venían buscando pero que hasta el día de hoy no se han resuelto”. Asimismo, abogan por “una participación del Colegio en los ámbitos sociales” y en “la búsqueda de justicia”.

En referencia a la construcción del edificio para Tribunales, señaló que nadie sabe qué pasó: “Se dice que está en el Presupuesto y no es así, depende del Tribunal Superior de Justicia. Nuestra idea es apoyar eso, porque es algo que va a beneficiar tanto a los colegas, como a la gente del tribunal y netamente a la sociedad. Vivimos en un tribunal que no tiene espacio, con gente que atiende a cinco personas en dos metros cuadrados, y no beneficia a nadie”.

Cabe destacar que podrán votar los abogados matriculados de Villa Carlos Paz, el viernes 27 de 8 a 18, en la sede de Lisandro de la Torre 116.