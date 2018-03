Día a día

El Parlamento Juvenil se prepara para su asunción

Los representantes juveniles de la ciudad se alistan para comenzar el año parlamentario. El próximo lunes será la inauguración y correspondiente primera sesión del 2018.

El organismo se compone de doce integrantes de distintas procedencias políticas y sociales; en esta oportunidad, se eligieron delegados de Compromiso de Acción Ciudadana; La Cámpora; MOK (Mano de Obra K); los Centros de Estudiantes del Instituto Remedios de Escalada de San Martín, del Bernardo D’Elía y del IESS; Interact del Rotary Club; Grupo Scout Bartolomé Mitre; las iglesias “Tu mejor lugar” y “Vida con propósito”, y el Carlos Paz Rugby Club.

Según lo establece la norma, lo preside la coordinadora de la Casa de la Juventud, Andrea Gutiérrez, quien, en diálogo con nuestro medio, anticipó proyectos y expectativas de cara a esta nueva etapa de debate y elaboración de propuestas.

“El trabajo temporario e informal y los consumos en exceso son dos de las problemáticas que atraviesan los adolescentes en la ciudad, y es ahí donde cobra importancia el Parlamento”, explica. “La diversidad de miradas sobre este tipo de dificultades permite enriquecer el desarrollo de mejoras para los jóvenes”.

Sobre el balance del 2017, Andrea refiere a la intención de expandir el modelo de la institución local. “Desde muchos otros lugares han querido copiar el tipo de Parlamento que tenemos”, añade.

Respecto a la Casa de la Juventud, reflexiona acerca de las distintas iniciativas pensadas para llegar a las periferias de la ciudad, sobre todo, hasta aquellas personas que no conocen las acciones que se realizan desde el organismo. “El Presupuesto Participativo Joven ha sido una implementación fundamental, una herramienta necesaria para llevar adelante las políticas de la juventud y así llegar, no solo a los chicos en las escuelas, sino también a los adolescentes no escolarizados”.

Resulta indiscutible que los jóvenes han tomado la palabra, y a través de estos espacios de debate y reflexión pueden hacerse escuchar.

El acto inaugural se desarrollará el lunes 26 de marzo, a las 19:30 en la Iglesia “Tu mejor lugar”, sita en Avenida Carcano 419.

Lucía Barros