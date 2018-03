Día a día

“El otoño y el invierno van a ser normales”

Publicado: en la edición Día a día

Hace unos días se difundió la “noticia” de que en el 2018 soportaríamos “el invierno más frío de los últimos quince años”. Pero la “información” fue refutada por el Servicio Meteorológico Nacional: “Recién estamos finalizando el verano y nos queda transitar el otoño antes de llegar al invierno. Un pronóstico climático a tan largo plazo presenta un altísimo grado de incertidumbre, es poco confiable y, por lo tanto, no tiene sentido realizarlo. Las tendencias estacionales no van más allá de un trimestre”.

No obstante, Mario Navarro, técnico en meteorología, explicó algunas variabas para tener en cuenta: “Este año hemos tenido aires cálidos y húmedos mucho más importantes que en los últimos cinco años, ello provocó escasez de precipitaciones; y la fluctuación de aire frío proveniente del sur del país, que estamos teniendo a razón de una por semana, significa que ha sido un poco más seco”.

De todas maneras, “a raíz de las precipitaciones del pasado fin de semana, ha empezado a cambiar la masa de aire en el sector de las sierras, especialmente sobre el oeste y suroeste de la provincia”. Anticipa que “en los próximos 20-30 días, vamos a tener tres perturbaciones más. Una se dará este fin de semana, particularmente sábado y domingo, y estamos viendo que prácticamente los próximos siete u ocho fines de semana se darán cambios con lluvias o cambios con rotación de viento del sur. El pasado fue el cuarto fin de semana que viene con cambio de tiempo”.

En tanto “para el 5-6 de abril se espera otro cambio de perturbaciones débiles, donde ya se mostrará en plenitud el otoño. Estos temporales son normales para nuestra región, especialmente para las sierras de Córdoba”.

En definitiva, Navarro sostiene: “Hay que esperar un aire un poco más húmedo, frentes fríos débiles de altura que pueden provocar algunas nevadas ligeras en el sector de las Sierras Grandes entre el 6 y el 14 de abril. Después, para mayo, junio y julio, habría entre 37 y 47 días con heladas”, por lo que calcula que el invierno se extendería “hasta el 24 de noviembre. Esa será la fecha límite que tendremos este año”.

Y lo diferencia respecto del 2006 y 2007, en que se contabilizaron hasta cien días de heladas, “especialmente en el sur-suroeste de Córdoba, este año no va a ser lo mismo. Sí vamos a tener nevadas que el año pasado no hubo, en las Sierras Chicas por lo menos”.

¿Tormentas de verano en invierno?

Este año “al tener perturbaciones mucho más importantes, porque se han calentado tanto el Pacífico como el Atlántico hacia el continente”, es probable que se generen “lluvias, lloviznas y nevadas, lo que motiva también a un otoño todavía con temperaturas altas (por encima de lo normal); mientras que las temperaturas mínimas se mantendrán en los valores normales. Por otro lado, también vamos a tener tormentas de verano en invierno, eso significa que algunas tormentas eléctricas de poca duración se podrán dar en mayo-junio que es habitual para esta época del año. El veranito de San Juan, junio, julio y agosto lo vamos a tener con 30, 32 y 34 grados”.

Para finalizar, Navarro insiste: “El otoño y el invierno van a ser normales, se presentarán algunos eventos extraordinarios y habrá que tener en cuenta que los vientos Zonda en las sierras cordobesas son típicamente normales. Parte del invierno y la primavera, la tendencia será neutral”.