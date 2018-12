Día a día

“El exitismo por la temporada es una cuestión más mediática que lógica”



Esta mañana, Mariana García (secretaria), Leonardo González (vicepresidente) y Rodrigo Serna (presidente), integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación Hotelera Gastronómica de nuestra ciudad, ofrecieron una conferencia de prensa para manifestarse sobre diversos temas.

Eutrofización del lago San Roque

“Hemos presentado dos informes que elaboraron técnicos de Carlos Paz desde el año 2007 al 2017 sobre el estado del lago”; y entienden que “esto va a afectar directamente la vida del ciudadano, la vida pública y la vida económica de Carlos Paz”.

Por otro lado, consideran que el tratamiento que brinda el Municipio a este tema es sesgado y mediático: “Sesgado porque hay mucha gente que quiere participar -como Amigos del lago San Roque y ADARSA-, que no está siendo convocados”. Y mediático, porque “ante la posibilidad que pueda haber algún inconveniente para esta temporada, ya se están atajando”.

Si bien advirtieron que las administraciones anteriores y actuales, tanto a nivel provincial como municipal tienen responsabilidades -por ejemplo, en la falta de funcionamiento del Comité de Cuenca- lo que demandan es “empezar a trabajar en conjunto y entre todos”. Sin embargo, los ofrecimientos de colaboración nunca fueron contestados.

Impuestos y tarifas

Tras la reunión de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), “quedó muy claro en el documento final que Córdoba paga impuestos y servicios mucho más caros que otras provincias. Lamentamos que nuestras autoridades no tengan ni tomen en cuenta esta cuestión”.

Según los informes, en Córdoba, la electricidad es 200 por ciento más cara que en Buenos Aires. “Venimos luchándola hace tiempo, sabemos que hay un conflicto entre la gobernación y el gremio; pero nosotros estamos al medio”. Respecto del gas, “estamos pagando un 25-30 por ciento más que Buenos Aires”.

En cuanto al agua, avizoran un problema más grave: “Estamos muy preocupados por las subas que dicen que van a hacer”. Si bien están en contacto con la Cooperativa Integral, no han obtenido resultados satisfactorios. “Igual que con el tema de la capitalización, todo esto nos moviliza mucho”.

Temporada estival

Aunque reconocen “una conveniencia, entre comillas, a nivel cambiario para que la gente no se vaya a nuestros competidores directos como puede ser Chile o el sur de Brasil, esto se licua con otras provincias”. Debido a los “impuestos distorsivos” y las tarifas de servicios, “tenemos un costo mayor en Carlos Paz, Córdoba, o cualquier destino de las sierras que la costa argentina, por ejemplo”.

También perjudica la rentabilidad: los precios de la plaza se actualizaron en un 30 por ciento, con una inflación del 46 por ciento, “seguimos limando ganancias”.

En igual sentido, “si bien la gente está reservando, y hay un buen flujo de consultas, no sabemos cuánto dinero traerá la gente en el bolsillo para gastar en Carlos Paz”.

Debido a estos factores, son prudentes en sus expectativas: “Creemos que vamos a tener una buena temporada; pero no podemos ser exitistas. Si observamos la suba de impuestos y tarifas que hemos tenido, y lo que nosotros podemos subir para seguir siendo competitivos, tenemos que ser muy cautos”.

A juicio de ASHOGA, “el exitismo por la temporada es una cuestión más mediática que lógica”.

Alquileres ilegales

En referencia a esta variable adversa para el sector, comentaron: “Se ha firmado un convenio a nivel provincial y vamos a ver cómo podemos hacerlo efectivo. El Municipio el año pasado hizo algunas acciones positivas en este segmento; pero sigue sin reglamentarse la ley de alquileres. Sabemos que hay más o menos cinco mil alquileres no registrados, o sea, seguimos pendientes de una ordenanza que si bien está en vigencia, no está reglamentada”.

Asimismo, señalaron que “el vecino que alquila su casa, no es nuestra preocupación”, sino “los edificios de departamentos que la mayor parte del tiempo están en desuso; pero es una oferta que compite fuerte en el verano”.

Recolección diferenciada de residuos

Aunque se declararon “muy conformes con que este sistema empiece a funcionar”, admitieron “cierta incertidumbre con respecto a los residuos húmedos, porque hay mucha gente que no está servida por el área céntrica, y se le puede complicar de uno a tres días el retiro de los residuos. Pero, seguramente, con el tiempo se irá ajustando el sistema”.