El boom de “Stockholm” en YouTube

La película protagonizada por Damián Grassi y Malena Otta se convirtió en suceso en YouTube: 200 mil vistas en un mes. Como contrapartida, el canal denunció que la película no era apta para menores. Sobre estos temas, dialogamos con su director, Mario Savanco.

-Mario, felicitaciones por el éxito alcanzado en YouTube con “Stockholm”…

Sí, ha andado maravillosamente, y en muy poco tiempo, porque son algunas semanas nada más. El famoso algoritmo de YouTube tiene sus ventajas, así que hemos tenido entradas de todos lados. Por ejemplo, Estados Unidos está a la cabeza de una de las entradas; siguen Arabia Saudita, India, México y Argentina, en el quinto lugar.

-¿A qué atribuís esto?, porque más de 200 mil vistas en un mes es muchísimo…

Esta es una película orientada a mayores de 13 años, que toca un tema universal porque la droga está por todos lados. Y por otro lado que es un policial con algo de comedia, y eso también pienso que funciona, porque lo ven en las series norteamericanas.

-El film no está subtitulado ni doblado, por lo que podría decirse que en Estados Unidos pegó más en la comunidad latina…

Exactamente, y pienso que ha sido muy bueno. Como está aclarado que es una película argentina, independiente, filmada en la ciudad de Villa Carlos Paz, creo que eso también ayuda y la gente busca cosas latinas; por otro lado, pienso que es un marcado bastante interesante para explotar.

-Si trasladamos esas 200 mil visiones a 200 mil personas en un cine, es un boom tremendo…

Y sí, porque el promedio de las películas argentinas no supera las 30 mil entradas vendidas, lamentablemente. Por supuesto que las de Suar son un boom que meten más de un millón de espectadores; pero el 90-95 por ciento de las películas argentinas no pasan de 30 mil; incluso hay trabajos que no hay logrado superar las 500 personas en toda su exhibición. Así que, en ese sentido, creo que son plataformas nuevas de ver el material, la gente prende el televisor y tiene YouTube en un Smart TV, así que lo puede ver gigante en una pantalla en su casa. Ya no es la misma experiencia de tener que ir a una sala.

-¿Puede ser que haya DVD’s a la venta?

Sí, los mismos chicos que participaron de la película se encargaron de hacer los DVD’s y les di la autorización para que vendieran. Porque consideré que era una forma de que ellos también le sacaran un juguito económico porque participaron de la película sin cobrar un centavo.

Quiero dejar bien en claro que autoricé a los chicos a que los vendieran; pero yo no recibí ni un centavo. Esto viene a cuenta de que hubo gente que dijo que yo me había llenado los bolsillos a costa de los chicos, y nada que ver.

-Por otro lado, ¿YouTube te ha hecho una denuncia?

Más o menos, porque consideraron que la película no era apta para menores de edad, por un cuasi desnudo de la coprotagonista. Si bien es una mujer de 30 años, adulta, solo muestra la parte de atrás, porque se levanta de la cama y va para el baño. O sea, solo esa imagen es suficiente para que te la censuren. YouTube tiene esas contradicciones y es parte de la hipocresía del sistema.

-Millonarios, ¿cuándo se podrá ver?

Recién después del estreno en Córdoba, previsto para abril, si todo va bien. En estos días me darán la fecha y después de la exhibición, me dan una o dos fechas de presentación en Rosario.

-¿Qué primicia hay para la nueva?

Estoy haciendo una de suspenso, tratando el tema de la violencia intrafamiliar. Tendrá algo de fantasmas; pero será para enganchar al público.