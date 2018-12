Día a día

El Aula Ambiental no se toma vacaciones

Publicado: por en la edición Día a día

Danilo Castelli es coordinador del Aula Ambiental, espacio donde se desarrollan diversas charlas y actividades tendientes a informar y concienciar a la comunidad sobre un manejo saludable del entorno natural de la zona.

-¿Qué actividades tienen previstas para esta temporada?

Para enero y febrero todavía lo estamos evaluando, porque aún no se ha confirmado el presupuesto disponible. La idea es repetir los talleres de verano que se dictaron este año, porque han dado éxito, e incorporar alguna innovación.

Lo que sí vamos a tener fijo para los jueves de 10 a 13, es el taller abierto de vivero de nativas, que hacemos con el Proyecto Arbolar.

-¿La persona interesada debe inscribirse previamente?

Puede venir directamente al Aula, que está ubicada en calle Los Cerros esquina Córdoba, o consultar en nuestra página de Facebook: AmbienteVCP; de hecho, allí publicaremos las actividades que se llevarán a cabo en enero y febrero. También figura un mapa indicativo para que la gente pueda llegarse hasta la sede.

-Se discontinuó el programa de recolección de residuos electrónicos, la gente ¿dónde los puede depositar?

En Carlos Paz no hay un sitio dónde dejar estos residuos, se tiran como basura junto con los húmedos, porque tampoco tenemos cómo valorizarlos. Lamentablemente, hoy por hoy, es la única solución que podemos dar, porque no hemos encontrado una empresa que trate este tema seriamente.

En Córdoba, tengo entendido que la Municipalidad tiene un convenio con la empresa TAYM donde receptan estos materiales para luego reducirlos. De todos modos, habría que consultar en la página web para ver dónde dejarlos.