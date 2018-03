Día a día

Eficiencia Energética: Del dicho al hecho…

Ayer 5 de marzo, fue el Día Mundial de la Eficiencia Energética, una jornada destinada a reflexionar sobre nuestros hábitos frente al uso sostenible y racional de la energía, y para que empresas, instituciones y gobiernos revisen sus compromisos con respecto a la utilización de tecnologías renovables.

Los inicios de esta celebración se remontan al 5 de marzo de 1998, cuando en Austria se realizó la Primera Conferencia Internacional de Eficiencia Energética, de la participaron más de 350 expertos en diferentes áreas (ingeniería, climatología y medio ambiente, entre otras), en compañía de líderes mundiales, para atender las emergencias climáticas que afectan al planeta.

Para conocer cómo se aplica esa idea a nivel local, consultamos a Christian Ahuir, electricista matriculado por el ERSEP, quien explicó: “La única forma que tiene un particular de utilizar la energía de una manera más eficiente es cambiar de tecnología. Por ejemplo, si tiene focos incandescentes lo ideal sería cambiarlos por las luces LED, porque la diferencia se nota cuando llega la boleta; pero a la hora de comprar, las LED son más caras que las lámparas bajo consumo. Entonces la gente no repara en eso, y por supuesto compra lo que es más accesible”. Por otro lado, puntualizó que un interruptor termomagnético lo que hace “es evitar que la vivienda se prenda fuego ante un cortocircuito; pero no sirve para controlar el consumo”.

Hacer un uso racional de la energía no significa prescindir del confort del que disfrutamos en la actualidad, sino en usar y producir nuestra energía mucho más eficientemente. En base a su experiencia, no percibe que la gente tome conciencia de lo que entraña el concepto: “Hace falta tener conocimientos, porque no es algo intuitivo de una persona común”.

Cabe mencionar que la noción de eficiencia energética se refiere básicamente a hacer un buen uso de la energía para, junto con el desarrollo de energías renovables y la utilización de transportes menos agresivos con el medio, tratar de frenar el cambio climático.