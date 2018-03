Día a día

Doctor Raúl Gutiérrez: “La tensión es silenciosa”

Publicado: por en la edición Día a día

Tal lo previsto, la Mutual de Taxi conmemoró el Día Internacional de la Mujer, a través de un “día de acción por la salud”.

Una iniciativa gratuita, a cargo del director médico del servicio de emergencia de la institución, doctor Raúl José Gutiérrez: “Estamos concientizando a la mujer con respecto a la prevención de su salud; no tanto en lo ginecológico sino en la tensión arterial, los análisis de rutina, colesterol, citológicos, y todo lo que corresponde”.

En un puesto ubicado en la vereda de Galería La Strada, tomaron la tensión de las mujeres y los hombres que se acercaron: “Nos hemos encontrado con una sorpresa: hay bastantes hipertensos que no sabían que lo eran”, advirtió el profesional. “Muchas veces eso no se percibe porque la tensión es silenciosa, como nos enseñaron los viejos maestros de la medicina”.

En este sentido, se mostró complacido de “haber ayudado en algo a la comunidad”; y recomendó que, a partir de estar informadas, “las personas acudan al médico, vean en qué consiste y puedan hacer un tratamiento para disminuir su tensión arterial”.

Esta tarde, realizarán sorteos de productos en las distintas sedes de la Mutual: Juan B. Justo 364, teléfono 422406; filial uno: Uruguay 890, teléfono 420619; filial dos: Los Sauces 400, teléfono 430406.

En abril: control de glucemia

El doctor Gutiérrez adelantó que “todos los meses vamos a hacer distintas actividades similares. En abril será sobre la hiperglucemia, o sea la diabetes. Estoy casi seguro que encontraremos gente que no sabe que tiene la glucemia alta”.