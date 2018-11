Día a día

Diversidad y género: Romper los estereotipos

Esta mañana, en el Auditorio Municipal se realizó la primera jornada de capacitación en Derechos Humanos, Diversidad y Género, organizada por el Concejo Asesor de Políticas de Género.

Santiago Andrés Merlo es integrante de la Red Nacional de Docentes Trans, representante provincial de dicho organismo, y activista independiente en el acompañamiento de adolescentes trans, y fue quien estuvo al frente de la disertación destinada a personal municipal y público en general.

Agradeció el espacio y la invitación para realizar esta jornada que, “esperamos sea la primera de muchas”, y explicó que el objetivo es “sensibilizar, hablar de las diferencias que hay entre sexo, género y expresión, que a veces se confunden bastante, y analizar algunos mitos para deslegitimarlos”.

En esta línea, “la idea es que todos podamos trabajar y ser conscientes de que vivimos en una naturaleza en donde cada uno puede desarrollar su vida y ser plenamente feliz en la diversidad, que no se contagia, no se elige, no se aprende; y entender que sí aprendemos a discriminar. La idea es romper los estereotipos, a fin de pensar que la apertura y la inclusión siempre generan mayores posibilidades a todos”.

Advierte que en la sociedad “se está hablando un poco más” de estas temáticas; “pero tenemos que desandar algunas cosas, pensar en una comunicaicon inclusiva de verdad; aprendiendo nuevos lenguajes. Lo importante es ir dando visibilidad a compañeros y compañeras trans y que ellos puedan dar también sus propias voces”. Respecto del llamado “lenguaje inclusivo”, considera que “la inclusión real tiene que ver, primero, con una disposición personal o colectiva, y habitar esos espacios para que todos puedan expresarse libremente, en igualdad de condiciones”.

Darío Spadafore