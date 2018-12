Día a día

Diccionario adolescente: El lenguaje “de moda”

A lo largo del tiempo, cada generación ha apelado a diversas expresiones para comunicarse e identificarse con un determinado grupo. Esos modismos soy muy comunes entre los adolescentes, especialmente en la actualidad, donde las redes sociales han producido un gran impacto en el lenguaje.

Expresiones como “ahre”, “skere”, “modo diablo”, “ATR”, “bro”, “YOLO”, etcétera, son algunas de las más escuchadas en cualquier conversación entre los más jóvenes. En tal sentido, la profesora de Lengua Castellana, Silvia Sosa, comentó: “Esta metodología de incorporar nuevas palabras es algo que viene de todas las generaciones; todo el tiempo se van sumando nuevas al habla coloquial.

“Hoy en día se incorporan palabras del inglés, que sufren modificaciones al ser pronunciadas; pero también algunas del castellano. Lo que sucede es que este proceso está acompañado por las redes, lo que permite que se viralicen”, señaló.

Lo que suele suceder con esta serie de novedosas terminologías es que “desaparecen; y luego surgen otras nuevas. Sin embargo, también puede ocurrir que alguna de ellas se integre al lenguaje”.

Por último, Sosa explicó que esto se vincula con “la construcción de sistemas de comunicación, donde los chicos formulan nuevas expresiones para identificarse y reconocerse entre pares. El lenguaje pasa a ser un punto de encuentro entre miembros de una misma generación”.

Los más usados

Para entender algunas de las expresiones más populares entre los jóvenes, los consultamos sobre su significado y cómo las utilizan en la vida diaria:

En el caso de “ATR”, Melisa (15) señaló que se trata de una sigla: “Significa A Todo Ritmo; se usa para decir que estás contento, para salir a bailar, por ejemplo”. En cambio, “ahre” se aplica “cuando decís algo, pero en broma. Como ‘me gusta estudiar todos los días, ahre’”.

Por su parte, Tomás (16) se explayó sobre la expresión “modo diablo”, que además está acompañada de una seña: “Quiere decir que tenés muchas ganas de hacer algo”; y “skere” es una frase que viene del género musical trap, y significa “vamos a conseguirlo”; sirve para celebrar algo o mostrar entusiasmo. En ese sentido ejemplificó: “Aprobé la previa que me quedaba, skere. O, por fin es viernes, skere”.

Antonella (15) advirtió que hay algunas palabras que solo se utilizan en las redes, como “hashtag TBT”, cuando “compartís en tu perfil de Instagram algo del pasado; mientras que ´lol´ es como el ‘jaja’ que todos escribimos”. Finalmente, aclaró que “YOLO (you only live once) quiere decir que hay que disfrutar la vida”.

Elizabeth Scardigno