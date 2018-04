Día a día

Días contados para el billete de dos pesos

Publicado: por en la edición Día a día

Comenzó la cuenta regresiva para el billete que lleva impresa la imagen de Bartolomé Mitre, y que se emitió por primera vez allá por 1992. Luego de 26 años en circulación, el mismo perderá vigencia el viernes 27 de abril, y solo podrá utilizarse la moneda de dicho monto. Para quienes aún dispongan del papel, podrán cambiarlo en cualquier sucursal bancaria hasta la fecha mencionada.

Realizando un recorrido por distintos negocios de nuestra ciudad, la mayoría de los comerciantes se mostraron conformes con la medida, sobre todo por el estado en que se encuentran los billetes: rotos, sucios, rayados o emparchados con cinta… para todos los gustos.

“Por ahora no tengo problema, los recibo y veo que hay más cantidad últimamente; pero pienso que es porque próximamente ya no tendrán validez. Entonces, buscan ‘deshacerse’ de ellos en los negocios. Particularmente, no tengo inconvenientes, voy y los cambio en el banco”, comentó Mariana, de un autoservicio ubicado en Avenida Libertad. Y se refirió a un caso en especial: “Este fin de semana vinieron algunos clientes de Buenos Aires, y quise darles en forma de cambio algunos billetes de dos; pero no aceptaron porque allá ya casi no los utilizan o no los reciben en los negocios de su ciudad”.

Por su parte, Oscar, dueño de una despensa de calle Alvear festejó la resolución: “Era hora que los sacaran, a cada rato estoy arreglando alguno con cinta; lástima que nos van a ‘privar’ de ese pasatiempo (bromeó)”. Sin embargo, el comerciante se interrogó: “¿Dónde están las monedas?, porque van a ser las únicas que podrán utilizarse; pero brillan por su ausencia”.

En tanto, Martín (taxista), se mostró de acuerdo con que no circulen más los billetes que “están en mal estado, y no solo los de dos pesos. Estaría bueno que impriman más, y sobre todo, que haya más monedas porque es un dolor de cabeza para los que siempre debemos tener efectivo o cambio en la mano”, finalizó.