Día a día

Día sin carne: Por salud, por solidaridad

Publicado: por en la edición Día a día

El Día Mundial Sin Carne (Meat Out Day según su nombre original en inglés) ha crecido explosivamente desde su primera celebración en 1985, y es la campaña más grande del mundo para educar a las personas en las bondades de una dieta basada en los vegetales, sin ingredientes de origen animal.

Se trata de un evento internacional promovido por FARM (Farm Animal Reform Movement), con el objetivo de ayudar a las personas a involucrarse en una dieta libre de crueldad y sin violencia, exponiendo al público las bondades y beneficios de una dieta basada en vegetales, mientras se promueven alternativas a la carne y los lácteos.

¿Por qué “Día Sin Carne”?

* Porque reduce el riesgo de ataques cardíacos, cáncer y otras enfermedades degenerativas y crónicas.

* Porque eleva nuestro nivel energético, disminuye el presupuesto de alimentación y simplifica la preparación y limpieza de los alimentos.

* Porque preserva el suelo, las aguas subterráneas, los bosques y otras formas de vida salvaje pues no se arrasan para convertirlos en sembradíos de forraje para los animales.

* Porque protege el suelo, el agua y otras fuentes vitales para la sobrevivencia de nuestros hijos y sus hijos.

* Porque salva animales de jaulas, hacinamiento, deprivación, maltrato, golpes, mutilaciones, y una torturante vida y muerte. Cada persona que adopta una dieta basada en vegetales, salva la vida de 95 animales sintientes cada año.

“La alimentación es el combustible que le ponemos al cuerpo”

Marcela Giacumino dejó de consumir carnes siendo adolescente: “Acudí a esta dieta por una cuestión de extremo dolor en las articulaciones, y a los quince días empecé a sentir una mejoría. Después, en general, siempre tuve una salud muy buena. Me sentía ágil, físicamente, mentalmente. Obviamente siempre hay que hacer una dieta balanceada y variada”.

Al principio, fue difícil, era 1983 y “no había conocimientos de otras opciones para incorporar en la dieta más que lo clásico o lo tradicional. De a poco fui comprando libros, informándome, haciendo capacitaciones con naturistas, para ir ampliando el abanico de recetas y de platos para mi vida”.

A su criterio, cocinar sin carne “es mucho más barato. Hay muchísimos productos que pueden reemplazar la carne a un nivel altísimo. Por ejemplo, hamburguesas de trigo y lentejas que son riquísimas, gustosas, sanas y nutritivas. En cuanto al tiempo, es como todo, hay que hacérselo. Mucha gente prefiere tirar en la plancha un bife y listo; yo elijo en qué invertir mi tiempo. Tampoco es que estoy todo el día cocinando. La alimentación es el combustible que le ponemos al cuerpo y vemos cómo queremos que funcione”.

A quienes dudan sobre este tipo de alimentación, les sugiere, “informarse, hacer una dieta variada, consumir cereales integrales y legumbres. Fundamentalmente no hacer cambios drásticos”.

(Nota completa en la versión gráfica de “Bamba” del próximo viernes 23 de marzo)