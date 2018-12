Día a día

Día Nacional del Tango: Entre el reconocimiento y la indiferencia

Publicado: por en la edición Día a día

En 1965, el compositor y productor artístico Ben Molar (cuyo nombre real era Moisés Smolarchik Brenner), propuso declarar el 11 de diciembre como Día Nacional del Tango. En esa fecha coincidían el nacimiento de Carlos Gardel y Julio de Caro, dos de los máximos exponentes de la “música ciudadana”. Si bien la iniciativa contó con el aval de numerosas organizaciones culturales, recién se aprobó en 1977.

El ritmo del “2 x 4” cuenta con numerosos cultores dentro y fuera de nuestro país, y fue declarado patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO, en el 2009.

“El tango es una de las músicas más bellas del mundo; pero en Carlos Paz no se han dado cuenta, no hay actividad. Desgraciadamente, en el país del tango, la gente no lo reconoce; basta salir un poquito de Argentina para darse cuenta que el tango nos representa en el mundo, de una manera asombrosa; pero en nuestra tierra, está muy para atrás, tiene poca difusión, y particularmente en Carlos Paz, no se habla de tango”, apuntó el cantante Daniel Simmons a modo de reflexión. “Hay bailarines de Carlos Paz recorriendo el mundo; vienen a la Villa y nadie se da cuenta que tenemos campeones mundiales en la ciudad; gente como Diego Escobar que es un maestro a nivel internacional; mucha gente que lamentablemente no tiene cabida”.

-¿Cómo ha sido el año en cuanto a lo laboral?

Muy bueno, porque hago mucha autogestión, me ha tocado cantar en escenarios grandes y también en chicos, donde los espectáculos son bien íntimos e igualmente cálidos.

De pronto, cantar en Buenos Aires, en un restaurante lleno de gente que escucha tango, o estar en el Festival de La Falda, donde hemos tenido tres noches con 2700 personas en el anfiteatro. Eso demuestra que el tango está muy vivo.

-¿Expectativas para el próximo año?

Tengo previsto volver a Costa Rica, sería la quinta vez que voy; después, a Colombia, donde gané el festival internacional en el 2016 en Medellín; pero esta vez iría contratado, no para participar del certamen. Y presentarme en La Falda por supuesto. Hay un proyecto muy lindo dentro del país que está dando vueltas, faltarían algunas cuestiones para terminar de definirlo.

-¿Y en lo que respecta a esta temporada?

En Carlos Paz todavía nada. Hablé con un par de empresarios como para hacer algo de tango y melódico; pero, quedaron en contestar. Sí tengo en Alta Gracia, que todos los veranos apuestan al tango. Llevo cinco años trabajando por intermedio de Cultura de la Municipalidad de esa ciudad, que tiene una escuela de danzas muy importante, dirigida por Carlos Bossi.

Después hay otras actuaciones en Icho Cruz, Marcos Juárez, Firmat; por suerte será una temporada bastante movida.