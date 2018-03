Día a día

Día Mundial del Sueño: Únete a los que duermen

Publicado: por en la edición Día a día

El Día Mundial del Sueño (en inglés: World Sleep Day) es celebrado el viernes anterior al equinoccio de marzo. El objetivo de la jornada es llamar la atención sobre distintos problemas vinculados al sueño.

Este año, el lema es “Join the Sleep World, Preserve Your Rhythms to Enjoy Life” (algo así como “Únete al mundo que duerme, preserva tu ritmo para disfrutar la vida”), destinado a enfatizar la importancia de los ritmos circadianos en el sueño saludable.

Los ritmos circadianos se refieren a eventos cíclicos dentro del cuerpo, como los ritmos en las hormonas, la temperatura corporal y los niveles de alerta. Los relojes biológicos del cuerpo producen ritmos circadianos, pero los factores ambientales, como la luz solar, también los afectan.

Algunas consideraciones:

* El sueño sano es uno de los tres pilares de la buena salud, junto con una dieta balanceada y ejercicio regular.

* Hay cerca de cien trastornos del sueño; la mayoría son modificables y manejables con la ayuda de especialistas en sueño. Pero pocos pacientes buscan ayuda profesional.

* Las personas que duermen toda la noche sin interrupciones, experimentan tasas más bajas de presión arterial alta, diabetes, obesidad y otras enfermedades crónicas.

* Tres variables para tener en cuenta: ·la duración del sueño debe ser suficiente para que la persona que duerme esté descansada y alerta al día siguiente; ·los períodos de sueño deben ser sin interrupciones; ·el sueño debe ser lo suficientemente profundo como para ser reparador.

“Mejor Sueño, Mejor Salud. Una mirada global sobre por qué nos estamos quedando atrás en el sueño”

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) es una empresa líder en tecnología de la salud, y dio a conocer los resultados de una encuesta realizada en línea por Harris Poll, entre el 1º y 23 de febrero de 2018, con adultos mayores de 18 años, en distintos países, incluida la Argentina.

Las cifras y su implicancia, son alarmantes. En Latinoamérica, “el 75% de las personas cita condiciones médicas relacionadas al sueño como impedimentos para dormir bien”. La mayoría duerme menos de las horas recomendadas (entre siete y nueve), y sin cumplir un horario fijo de sueño.

En Argentina solo el 32% de los encuestados tiene un horario establecido para acostarse, y el 47% siente más culpa por no pasar tiempo con sus familias que no dormir bien.

El 64% de las personas padece condiciones como insomnio, ronquidos, apnea, síndrome de piernas inquietas o narcolepsia, que impactan negativamente el sueño.

Según consigna la empresa, “los trastornos del sueño son considerados un problema de salud pública por sus grandes impactos en materia de salud, económicos y de productividad”.

Es un buen día para empezar a dormir bien, y ¡disfrutar la vida!