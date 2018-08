Día a día

Día del Peluquero: Nunca dejar de aprender

Publicado: por en la edición Día a día

El 25 de agosto se celebra el Día del Peluquero en honor a una de las profesiones cuyos trabajadores cuidan y miman a sus clientes: cortan el pelo, realizan bonitos peinados de fiesta, de novia, etc.

El origen de la conmemoración se remonta al siglo XVI, cuando el peluquero que atendía a la Corte del Rey Luis XV, realizó una labor tan brillante que el Rey se lo agradeció nombrándolo Caballero.

En la Argentina se celebró por primera vez en 1877, en ocasión de crearse la “Sociedad de Barberos y Peluqueros”; pero recién en 1940 se designó oficialmente el 25 de agosto.