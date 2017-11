Día a día

Día del Mate: ¿Vos cómo lo tomás?

Publicado: por en la edición Día a día

En todo el territorio nacional hoy se celebra a la infusión que más nos caracteriza y que nos acompaña a todos lados. En soledad, con amigos, en momentos de distracción y de arduo trabajo el mate está presente en sus múltiples variantes. Hay quienes lo prefieren amargo, otros dulce, con o sin yuyos y con alguna de las múltiples variedades de yerba existentes.

El mate históricamente ha sido y será un símbolo de la cultura nacional y sudamericana que muchas veces nos invita a disfrutar y compartir momentos donde el disfrute es a nivel colectivo.

“Tomo mate a la mañana y durante la tarde-noche. Es una bebida importante en la soledad y en el ritual social, porque nuclea amigos y cada vez que uno se reúne con gente el mate está de por medio”, comentó César, un joven estudiante.

Por su parte, Ailén, una cantante local, explicó que para ella el mate “va mucho más allá de lo que es como sustancia”. “Valoro mucho lo que produce entre la gente; generalmente lo tomo acompañada o cuando estudio. Me gusta amargo, aunque me acostumbre a tomarlo de todas las formas que hay porque no siempre a la gente le gusta lo mismo y la ronda va cambiando”, señaló.

En tanto, Facundo evaluó que es un mateador social. “Me encanta, pero no lo tomo en soledad, siempre con otros. Es un medio de unión social y fomenta mucho la conversación en grupo”, resaltó.

María, una vecina, precisó que toma todo el tiempo. “Generalmente lo preparo con yuyos como peperina, burro o menta, me gusta amargo. Siempre hay una buena ocasión para compartir un rico mate”, consideró.