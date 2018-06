Día a día

Día del Cuarteto: Luces y sombras

Hoy lunes 4 de junio se celebra el “Día de la Música Popular de Cuartetos”, a modo de homenaje de la primera presentación en 1943 del “Cuarteto Leo”, y en memoria de Manolo Cánovas (creador de Tru-La-Lá).

Este género musical llegó a su esplendor con la aparición de Carlos “La Mona” Jiménez, principal referente hoy en día, y traspasó los límites de Córdoba con Rodrigo “El Potro” Bueno, a fines de los años 90.

Es sinónimo de alegría y diversión, y si bien se fue fusionando con otros ritmos mediante el surgimiento de nuevos artistas, continúa en vigencia su esencia y nunca “pasa de moda”.

Algunos “amantes” de estos compases, se refirieron a la nueva camada de músicos: “Escucho cuarteto desde muy chica; en mi casa me crié con Santamarina y Chebere, que eran las bandas del momento. Particularmente, me gusta mucho Damián Córdoba y siempre voy a verlo a Córdoba o cuando se presenta en el Club de Pesca”, comentó Daniela.

Por su parte, Marcos se declaró un completo “ulisero”, ya que es fanático de Ulises Bueno (hermano de Rodrigo): “Hoy es el artista más importante de Córdoba y creo que lo ha superado a ‘El Potro’. Él tuvo que sacarse esa carga de ‘ser el hermano de…’ para hacer su propia carrera y lo consiguió. Fui a verlo a Buenos Aires con algunos amigos, y es impresionante la cantidad de seguidores que tiene”.

En lo mismo coincidió Alan: “Va público de todo tipo a Ulises; a todos les gusta. No sé si es más que Rodrigo; pero tiene temas que se hicieron muy conocidos y suenan hasta en los boliches”, comentó.

En tanto, Nicolás aseguró que “La Mona” Jiménez es el “único en Córdoba que hace cuarteto auténtico. Tiene más de 80 discos grabados y continúa arriba de los escenarios”. Además, el joven destacó el amplio público que asiste a sus shows: “Van de todas las edades a verlo, y eso es por la cantidad de años que tiene en la música”.

Detrás de la algarabía

Existen ciertos estereotipos sociales en relación al cuarteto, y especialmente sobre quienes asisten a los popularmente conocidos “bailes”. En ese sentido, los consultados expresaron los prejuicios por parte de la sociedad: “Todos lo consideran la música de los ‘negros’, porque siempre suena en una obra o en un barrio humilde”, admitió Marcos.

Asimismo, habló sobre las situaciones que suelen ocurrir en las presentaciones: “Se dan peleas; pero no siempre, depende a quién vayas a ver. Lo mismo pasa en los boliches. Los periodistas le dan más importancia por el hecho que es un baile de La Mona o de la LBC, por ejemplo. Hay mucha discriminación”.

Lo mismo opinó Nicolás, que aludió al trato recibido por parte de la Policía: “Acá en Carlos Paz no se ve tanto, pero en Córdoba siempre están ‘llevando’ a alguien a la salida de los bailes. He visto cómo golpean a los chicos sin razón, aunque no se hayan metido en líos”.

Por último, el “jimenero” desmintió algunos conceptos que tiene la sociedad acerca del género: “Para algunos significa ser vago o que andás en cosas raras, solo porque escuchás a La Mona y vas los viernes al Sargento Cabral. Sin embargo, me gusta el cuarteto y soy un humilde trabajador. Intento salir adelante honestamente, no me importa lo que piensen los demás”, concluyó.

Elizabeth Scardigno