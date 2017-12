Día a día

Día del Ama de Casa: Las que cuidan lo más sagrado

A instancias de la Liga de Amas de Casa de Argentina, el 1º de diciembre se celebra a quienes, con compromiso y responsabilidad, a diario atienden las necesidades de su familia y hogar. Una tarea generalmente poco reconocida, que incluye cuidar a los hijos, realizar quehaceres domésticos, cocinar y administrar la economía familiar.

En ese contexto, el Sindicato de Amas de Casa se constituyó convocando a todas las mujeres sin distinciones sociales, de edad, religiosas o políticas, y ha contribuido con propuestas modernas a la construcción de una sociedad más equitativa y solidaria.

Para reflexionar sobre el tema, dialogamos con Bilma Solterman de Benza, una mujer de 78 años que vive en la ciudad desde 1960; ella reseñó su experiencia como ama de casa:

“Me puse de novia muy jovencita, a los 17 años conocí a mi marido que tenía 22, y nos casamos a los dos años. Mi primer hijo, Rubén, nació cuando tenía 21; luego vinieron Liliana y Horacio. Apenas me casé comencé a ser ama de casa, que en esa época no era nada fácil, porque no teníamos las comodidades que hoy nos da la tecnología. Recuerdo que tenía que lavar los pañales de los chicos a mano y ponerlos al sol. Vivíamos en el campo, en la localidad de Rufino, provincia de Santa Fe, para ir a buscar algo al pueblo había que hacer dos leguas; si llovía no se podía salir, los caminos se empantanaban, si se terminaba el pan había que ponerse amasar. Trataba de que a los chicos no les faltara nada, siempre llevando la casa lo mejor posible; y también había que atender al marido”.

Usted comentaba que empezó con las labores hogareñas de chiquita, en su familia, con sus padres.

“Sí, allí fue lo más duro, porque iba a la escuela a caballo bajo la lluvia, con frío o calor. Teníamos el sulqui para ir a hacer las compras una vez a la semana o cada quince días; entonces, desde muy chica mi mamá me enseñó a cocinar, lavar, planchar, coser; todas esas cosas se tenían que aprender para poder ser una buena ama de casa.

“Poseíamos en la casa una huerta, un gallinero, había que regar, darle de comer a los animalitos, todos colaborábamos. Ahora es completamente distinto; si te quedás sin algo está la opción de llamar al delivery.

“Antes no teníamos luz, nos alumbrábamos con lámparas a kerosene o velas, y después sol de noche para bordar o hacer manualidades.

“Todo fue cambiando, para mejor por supuesto. Fueron años duros; pero no nos dábamos cuenta. Pienso que si mi nieta tuviera que hacer la vida de ama de casa que hice yo, le costaría muchísimo”.

¿Qué significa para usted ser ama de casa?

“Para mí, responsabilidad, lo primordial; la educación de mis hijos, haber hecho todo lo posible para que sepan desenvolverse en la vida y la economía de la casa; administrar para que no nos falten las cosas fundamentales, y vivir en armonía, tener una familia unida.

“Siempre traté de que vivamos alegres; preparaba -y hasta el día de hoy preparo- todo con mucho amor”.

¿Qué sentimientos le genera haber sido ama de casa durante todos estos años?

“Me siento realizada (se emociona), porque pude criar a mis hijos con buenos principios; con el gracias, el permiso y el por favor. Quería que ellos fuesen educados, buenas personas, que el día de mañana supieran desenvolverse en la vida y no sufrir. Gracias a Dios los tres son profesionales.

“Vivimos felices con lo necesario, nunca nos faltó; pero tampoco nos sobró en grandes cantidades.

“Cuando los chicos crecieron hice el secundario para adultos, y luego estudié cosmetología para tener más conocimientos; pero nunca ejercí. Fui feliz toda mi vida siendo ama de casa”.