Día del Agente de Viajes: Solucionar falencias hace la diferencia

El turismo es una industria en expansión, y una actividad esencial en el desarrollo económico-social de nuestra ciudad. Y en ese contexto, una de las piezas clave es el agente de viaje, que hoy conmemora su día.

Para interiorizarnos del tema, dialogamos con Julieta Bistacco, quien explicó que la tarea específica consiste en “asesorar y brindar la mayor información de un destino. Nuestro objetivo es que el pasajero se vaya súper contento, y cuando llegue encuentre los servicios que le recomendamos”.

-¿Cómo ha ido evolucionando el oficio?

Cuando empecé con esto, era todo muy manual, a pulmón; no teníamos sistema, teníamos que llamar a las líneas aéreas, a los operadores… Ahora nos encontramos con todo un servicio electrónico como es Internet, que facilita un montón el trabajo; pero no da el asesoramiento que puede brindar un agente de viajes. Para mí, nuestra tarea es fundamental.

-¿Qué tipo de formación se precisa?

Pienso que lo que te convierte en “un buen agente de viajes” es, primero, estudiar la carrera; segundo, el estar sentado mucho tiempo en el escritorio te va dando la firmeza para brindar asesoramiento, y tercero, el viajar, porque no es lo mismo vender un destino que no conocés a otro que realmente visitaste.

Por eso los mayoristas nos ofrecen viajes de trabajo, donde nos hacen una recorrida por los hoteles y los puntos más importantes de un destino; de esa manera vas aprendiendo. También se aprende de los pasajeros, porque no se alcanza a conocer todo el mundo; entonces, vas tomando conocimiento de la gente que viaja y te brinda su opinión, y así uno se va enriqueciendo como agente de viaje.

Mi título, por ejemplo, es Guía y Técnico en Turismo; pero eso ha cambiado, así es que está el de Guía, por un lado, y el de Técnico en Turismo o Agente de Viajes, por otro.

-¿Qué destino es el más solicitado?

El Caribe o destinos de playa, y Europa; son claves. De todos modos, es bastante surtido. Antes era muy específico, ahora con Internet, también buscan lugares exóticos como Tailandia o China.

-¿Cuál es el más conveniente, en cuanto a lo económico?

México está con buenas tarifas, en comida están un poco más baratos que nosotros. Si es por compras en general, el que no puede acceder a un Miami o un Orlando, tiene Chile, que está a una hora en avión y la gente lo está aprovechando mucho.

-¿Cuáles son los incidentes más frecuentes?

Como vendemos servicios, dependemos mucho del buen trabajo que hagan las líneas aéreas y los hoteles. Generalmente, se reniega mucho con las líneas aéreas que por ahí sobrevenden vuelos o los reprograman; y creo que ahí es donde también tenemos que estar. Solucionar una falencia en la prestación nos diferencia mucho de Internet.

Por ejemplo, pasajeros que van a México y reprograman los vuelos; entonces las conexiones no coinciden, y ahí estamos haciendo toda una movida para que el cliente no pierda su viaje.

-Finalmente, ¿por qué elegiste este oficio?

Porque es una pasión lo mío. Empecé a los 17 años vendiendo excursiones a Capilla del Monte; después fui guía y luego coordiné, que es lo que más me gusta porque estoy en permanente contacto con la gente. Al tiempo me recibí de agente y acá estamos. La verdad es que es un trabajo muy grato, en el que se reniega; pero con alegría.