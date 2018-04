Día a día

Día del Aborigen y Día de la Tierra: ¡Basta de hipocresías!

Publicado: por en la edición Día a día

El 19 de abril se celebra el día del Aborigen Americano, según la recomendación surgida en el Primer Congreso Indigenista Interamericano realizado en 1940, en México.

En Argentina, la conmemoración se instituyó en 1945, por decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, recién en 1994 se estableció en la Constitución Nacional, la preexistencia de los pueblos originarios, el derecho y respeto a su identidad, el derecho a una educación intercultural y el reconocimiento de la personería jurídica de sus comunidades, entre otros derechos.

Por otra parte, desde 1970, el 22 de abril se evoca el Día de la Tierra, iniciativa que pretende fomentar la armonía con la naturaleza. “Madre Tierra es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies vivas y el planeta que todos habitamos”, puntualiza la ONU.

Para reflexionar sobre ambas fechas, dialogamos con Cristina Escobar, artesana e impulsora de la cosmovisión indigenista, que lleva implícita la convivencia armónica con la tierra.

¿Considera que ha habido avances en la protección de la tierra y del aborigen?

“Es relativo. Por la información que hay, se da como un avance; pero a veces, lamentablemente, los hechos no se condicen con la información. Hoy todo el mundo habla del cuidado de la tierra o de la madre tierra, y de los pueblos originarios y sus derechos, el derecho al territorio y a la autogestión; pero sabemos, que eso no está sucediendo. Con lo cual, una vez más, nuestra sociedad muestra ahí el contrasentido de su accionar.

“Hay más información y más acceso a esa información; pero estaría bueno que podamos poner en foco que decimos una cosa y hacemos otra.

“Con las leyes también. Porque las leyes de territorio están; pero no son respetadas. Las leyes de autonomía de los pueblos también están; pero tampoco son respetadas”.

En este sentido, mencionó la construcción de la autovía, que “destruye de una manera terrible nuestro mayor patrimonio que es la naturaleza. Somos una provincia turística y destruimos lo que promocionamos. Es un contrasentido. Esto no significa que no estemos de acuerdo con que tengamos mejores accesos y rutas; pero tenemos que encontrar un equilibrio. No sé si necesitamos una autovía de cuatro o cinco carriles por mano, para poder transitar y disfrutar del paisaje, porque no vamos a tener paisaje”.

Actividades

· Charla debate sobre territorio, situación actual y derechos de los pueblos aborígenes, organizada por Fundación Pangea, el Museo Numba Charava y la Dirección de Cultura municipal. Este jueves 19, de 14 a 17, en el Parque Estancia La Quinta. Entrada libre y gratuita.

“Van a venir muchos referentes de culturas originarias, incluso de Buenos Aires. Va a ser algo muy importante, multitudinario, porque las escuelas han respondido. No será solamente sobre los derechos del pueblo, sino que ellos van a hablar también de la madre tierra y el daño que les estamos haciendo”, explicó Cristina, y agregó: “Quien quiera llevar mate o lo que sea para compartir, será bienvenido”.

· Proyección y charla debate sobre el documental “El efecto perspectiva”, organizada por el Aula Ambiental junto con la Fundación Feides. Este jueves 19 a las 18, en el Salón Auditorio Municipal (Liniers 50). La entrada es libre y gratuita.