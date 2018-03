Día a día

Día de la Mujer: Reflexionar en comunidad a través del arte

Con motivo de celebrarse el día de la mujer, el Concejo de Representantes ha organizado distintas actividades.

La encargada del área Comunidad y Cultura del organismo, Cecilia Cemino, expresó: “Hemos organizado varias actividades para este jueves 8, arrancando desde la mañana con diversas intervenciones públicas que no queremos anunciar para impactar desde la sorpresa. Durante el día, habrá una expresión artística en el Concejo con una artista plástica local, y a las 20 una improvisación teatral interactiva con Tati Luciano, Ivana Vivas y yo como actriz. La propuesta abordará la temática del día, la perspectiva del género para reflexionar en comunidad. Será interactiva porque vamos hacer participar al público desde el juego teatral, para llegar a una conclusión o para abrir un nuevo diálogo sobre lo que significa este día”. Dicha iniciativa cuenta con la colaboración del área de Cultura y del Ejecutivo.

Por su parte, la Casa de la Mujer llevará a cabo un festival el viernes 9, “porque consideramos que hay que seguir dialogando de derechos y no hay nada acabado, no hay una posición ni nada lineal dicho, por eso se trata del movimiento continuo de la vida”.

En tal sentido, la presidenta del Legislativo, Alejandra Roldán, advirtió que “es un día que va tomando cada vez más fuerza en lo público”. Asimismo, recordó que “el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora”, y por ello “hemos corrido la sesión del jueves para el viernes con el consenso de todos los concejales, para que estemos al lado del vecino en estas intervenciones urbanas que se van a realizar el jueves. Nosotros representamos al pueblo, a los hombres, a las mujeres, a los niños, y esa es la llegada que queremos tener con estas propuestas”.

A su criterio, “el 8 de marzo es un día muy simbólico no solo por su origen trágico, terrible, sino porque ponemos en lo público lo que significa ser una mujer trabajadora. Una mujer que trabaja dentro y fuera de la casa, una mujer a la que no se le reconocen los derechos del doble rol que tiene que interpretar en esta sociedad. Entonces, poner de nuevo en la agenda pública este tema siempre es grato, siempre es necesario y lo vamos a continuar haciendo”.

Finalmente agradeció a “Amapola y Cecilia que han trabajado arduamente”; también “a Daniel Grana del área de Cultura que ha colaborado con varias cuestiones”, e invitó a los vecinos a participar de las distintas actividades que se ofrecerán esa jornada.