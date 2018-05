Día de la Enfermería: Con el propósito de ayudar al prójimo

Día a día

El 12 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Enfermería para celebrar las contribuciones que ese oficio brinda a la sociedad. La fecha recuerda el nacimiento de Florence Nightingale, considerada la creadora de la enfermería moderna.

Liliana Cresta, jefa de piso en la Clínica Punilla y en el Hospital Municipal, relató sus vivencias en el desarrollo de tan noble tarea.

“Empecé estudiando medicina, estuve dos años y dejé; pero quería seguir en la rama y por eso ingresé en enfermería.

“Cursé en la Universidad Nacional de Córdoba; hice tres años de enfermera profesional y dos años de licenciatura, que permite profundizar más en la carrera como para conducir algún equipo de enfermería, o incluso sirve para ser profesora en otros lugares”.

Confiesa que siempre tuvo “la expectativa de ayudar al prójimo, y me encanta lo que hago. Amo mi trabajo, hace muchísimo tiempo que lo hago y cada día estoy más orgullosa de lo que elegí”.

Por otro lado, valora positivamente que “hoy por hoy, los enfermeros auxiliares estén buscando profesionalizarse y capacitarse para ser cada día mejor”.

Y advierte que “es una carrera que te proporciona mucha práctica en los hospitales. Estuve en el Hospital de Urgencias, en el Clínicas; en los cinco años de estudio tuve las prácticas suficientes. Por supuesto que tenés mucho fundamento teórico; pero lo hacés también practicando y trabajando. Con el paso de los años uno se va afianzando”.

¿Sentís que se valora la función que cumple la enfermería?

“Gracias a Dios, he tenido suerte, siempre me supieron dar mi lugar, y por supuesto yo también hice lo necesario para ganarme ese lugar. Depende de cada uno que te valoren, porque mucho tiene que ver la forma en que trabajás. Con ética y fundamento, la gente te valora. Respeto mucho a mis colegas, aprendí mucho de los auxiliares que no eran profesionales; y cada vez aprendo más. Siempre digo que persona se nace y el título te lo da la facultad. Es un gran título el que tengo y del que estoy sumamente orgullosa, al igual que el equipo con el que trabajo diariamente tanto en la Clínica Punilla (hoy anexo del Hospital Italiano) y en el Hospital Gumersindo Sayago”.