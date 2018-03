Día a día

Despenalización del aborto: ¿a favor o en contra?

“El Bamba” dialogó con vecinos de diferentes barrios para conocer sus opiniones acerca del tema que se está debatiendo en todo el país: la posible despenalización del aborto.

Loana, de Villa del Río, expresó: “Me parece muy bueno y muy importante que el país comience a debatir la despenalización del aborto. Entiendo que algunos estén a favor y otros en contra; pero ya el hecho de debatirlo, hacerlo público y llevarlo a la política, es un signo de madurez social, más allá de que se apruebe o no”.

Hay quienes están totalmente en contra, tal el sentir de Juan, de Playas de Oro: “Es una vida por nacer, y tenés mil formas de cuidarte antes de llegar a eso; pero tampoco vas a poner presa a la que lo haga”.

Algunos vecinos están a favor del aborto seguro y legal; pero en desacuerdo con la gratuidad o con la posibilidad de que se realice sobre menores de edad. Otros, como Valentina de barrio Colinas, consideran que “es una cuestión muy necesaria y urgente; debe ser gratuito e incluido dentro de las obras sociales; realizado por el médico de cabecera. En caso de las menores de edad, se debe tener en cuenta su decisión; ella tiene derecho a decidir sobre su propio cuerpo y sobre si quiere o no continuar con el embarazo”. Y para finalizar enfatizó que “va más allá de las creencias; hacelo o no lo hagas; pero no me quites el derecho a decidir”.

“La legalización del aborto no significa que las mujeres vayan a abortar más, sino que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo”, se repitió casi como consigna entre la mayoría de los entrevistados. “Estoy a favor, porque siempre la penalización se ha basado sobre bases ideológicas, religiosas, éticas y no poniendo el foco en lo que es principalmente un derecho a decidir que debe tener la mujer, porque es en ella donde se gesta el embarazo. Considero que penalizarlo es hacer que muchas mujeres entren en un marco de criminalidad y clandestinidad; lo que genera riesgos de salud y muchas veces provoca la muerte de mujeres, y una estigmatización por una decisión que debería ser algo en lo que la mujer tome la decisión, acompañada por el Estado, que es quien tiene que dar un marco de salud”, dice Belén del centro de la ciudad.

Más allá de algunas diferencias en cuanto a la posible implementación legal, todos los consultados coincidieron en que es necesario despenalizar el aborto, estén a favor o no de la práctica en sí; en palabras de Loana: “Es un tema muy delicado, no puedo decir fácilmente si estoy a favor o en contra; pero sí estoy a favor de una ley que proteja a todas las personas que necesiten realizarlo y que contemple una buena implementación de educación sexual integral desde pequeños, tanto en las escuelas como en el resto de los organismos del Estado para que garantice la plena seguridad y el pleno desarrollo libre de cada persona”.