Día a día

Denuncia formal contra los concejales Gispert y Molina, por “violencia laboral”

Publicado: por en la edición Día a día

Esta mañana, el doctor Alejandro Pérez Moreno, patrocinante de la doctora Alicia Osorio, estuvo en los Tribunales locales a fin de “hacer la presentación formal de lo que es la prueba que hace a la denuncia que formulara ella en contra de Walter Gispert y Gustavo Molina por lo que considera violencia de género en un ámbito laboral”.

En tanto “los hechos, tal cual ha puesto en conocimiento a la justicia, han acaecido todos en lo que es el trabajo de ella como secretaria legislativa en el Concejo de Representantes, mientras Gispert era presidente del mismo”.

Según explicó el letrado, “Como traza y marca la ley, era necesario el patrocinio de un abogado, porque la presentación la había hecho de manera personal; por eso la doctora Alicia Osorio me buscó para continuar con el proceso”.

-¿Cuáles son las pruebas?

“Se han presentado una serie de testimoniales; certificados médicos que cuentan de su estado psiquiátrico; los resultados del gastroenterólogo, y también problemas de palpitaciones. Todas estas cuestiones, de acuerdo con lo que narra la señora y que también puso en conocimiento de la justicia, serían en virtud de las violencias que vendría sufriendo por parte de las personas denunciadas.

“Por otro lado, hay una persona que podría proponérsela como testigo. Su nombre es Norma Flores, y prestaba funciones en el área de maestranza del Concejo de Representantes. Esta mujer manifestó que es su voluntad hacer una presentación en contra de Walter Gispert, por los mismos motivos. Es decir, un maltrato que la condujo a tener que solicitar carpetas psiquiátricas; según ella me cuenta y de acuerdo con los informes que así lo respaldan, ha estado hasta seis meses tirada en la cama como consecuencia de los actos que ella le atribuye al señor Gispert”.

-¿Se trataría de violencia verbal?

“Sí, de acuerdo con la presentación se trata de violencia verbal con algunas cuestiones que han generado en ella una mella en su estado físico y de salud psíquica”.

-¿Hay alguna fecha puntual para saber cuándo sucedió?

“En lo que hace a la denuncia de la señora Osorio, comenzó sus funciones en el año 2015, por lo que sería 2015, 2016 y demás, porque la denuncia la efectuó a fines de 2017”.

-¿Por qué no denunció antes?

“Esas son cuestiones que no podría decir porque no lo he conversado con ella. Me he limitado en este tiempo que hemos tenido, a colaborar con lo que hace a la formulación del material probatorio a los fines de poder, de alguna forma, objetivamente, dejar en la causa plasmado que los hechos que ella denuncia han existido”.