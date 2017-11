Día a día

“Defiendo los servicios públicos en manos del Estado; pero no a los latigazos”

Publicado:

Luego de la sesión legislativa llevada a cabo esta tarde en el Concejo de Representantes, Walter Gispert junto a los otros ediles del Frente Cívico, Gustavo Molina y Oscar Sequeira, brindaron una conferencia de prensa en la que anunciaron los términos del proyecto de referéndum que presentaron este mediodía. El mismo establece que la votación se realice dentro de un año, junto a las elecciones de Diputados.

“Desde nuestro sector, no vemos que sea un conflicto entre el Ejecutivo y la Cooperativa, sino que es un conflicto de Estado, porque el Estado es el responsable que debe garantizar el agua y fundamentalmente la paz social. Entendemos que esta es una crisis innecesaria, pero está instalada; y frente a la duda sobre cuál es nuestra posición, apenas conocimos la ordenanza dijimos que los pasos eran el diálogo, mesas de acuerdos, y si esto no estaba, que los vecinos lo resuelvan a través del voto”, expresó Gispert.

De esta manera, se introdujo el proyecto a través del cual solicitan la realización de un “referéndum obligatorio sobre consulta vincular a la ciudadanía de Carlos Paz, a los fines de decidir las formas de prestación de los servicios de agua y cloacas”.

Además, el escrito deja asentado que la votación debe ser llevada a cabo en el 2017 junto a las elecciones de Diputados Nacionales, argumentando distintas cuestiones. La primera, porque entienden que un año es un tiempo prudencial para que los vecinos escuchen las distintas opiniones; tanto de quienes defienden la municipalización, como los que consideran que debe seguir prestado por la Coopi. Otra de las justificaciones, “es que el año que viene está el convenio municipal por el tema de las cloacas”; y el tercer elemento, es que ante eventuales problemas por la conformación de la Junta Electoral, si se aprovecha dicha ocasión, la Junta será nacional y por lo tanto no representaría ningún conflicto a resolver.

Asimismo, solicitaron que se convoque al Consejo de Partidos Políticos para que garantice el proceso electoral, y también al Consejo Económico Social para que sea el lugar donde se expresen los vecinos, trabajadores, organizaciones, o todo aquel que desee hacerlo.

“Estamos trabajando para poder salir de la crisis; hemos tomado una postura de silencio en muchas cuestiones y lo vamos a seguir haciendo. Apostamos al acuerdo y al consenso, y fundamentalmente a la paz social de la ciudad de Villa Carlos Paz”, manifestó.

Por último, desmintió los dichos que afirman que desde Carlos Paz Unido estaba previsto algún tipo de municipalización. “Yo planteo y he plantado que defiendo los servicios públicos en manos del Estado; pero no a los latigazos, sino con acuerdos”, finalizó.

