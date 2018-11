Día a día

Defensoría del Pueblo reclamó a EPEC por los aumentos

El Defensor del Pueblo presentó una nota ante la Empresa Provincial de Energía de Córdoba para que revisen y adecuen el cuadro tarifario a un precio accesible.

El Defensor del Pueblo Adjunto, Néstor Mattheus, tildó los últimos aumentos de “desmesurados, desmedidos, por lo que hemos presentado una nota ante EPEC. Por otro lado, hemos decidido hacer una juntada de firmas, por lo que pusimos a disposición una mesa en la Defensoría, ubicada en Avenida San Martín 555, y dentro de las posibilidades recorreremos lugares para que todos los vecinos firmen, ya que esta medida nos afecta a todos”.

En la presentación se expresó que el monto es “total y absolutamente desproporcionado y contrario a los principios de razonabilidad, no discriminación y no confiscatoriedad, lo que significa que la recaudación impositiva llevada a cabo por el Estado nunca podrá ser tan que prive a los bienes completos del sujeto, no te pueden cobrar algo que no te permita vivir”, explicó Mattheus.

Admitió que tuvieron muchos casos de vecinos reclamando por las tarifas de gas y electricidad, aproximadamente un 60 por ciento, desde julio a esta parte, entre ellos algunos que llamaron la atención, como “una señora de Colinas a la que le llegó una boleta de más de 7 mil pesos, algo imposible de pagar; y otro de un señor al que el monto de la boleta era superior al precio del alquiler, algo fuera de toda lógica, de todo sentido común”.

Recordó que se habían realizado presentaciones cuando el gobierno intentó aumentar retroactivamente el gas natural, y advirtió que, si bien “EPEC está fuera de la competencia de nuestra Defensoría -porque se trata de un organismo provincial-, hemos tenido que reclamar y tomar una posición, porque tenemos que trabajar por el bien de la gente”.

Darío Spadafore