Daniela Mendoza: “Pensé que Esteban era más inteligente”

En estos días trascendió que desde el Municipio optaron por no renovar el contrato de la doctora Daniela Mendoza, quien, desde hacía 16 años, se desempeñaba en el Hospital Municipal Gumersindo Sayago.

En diálogo con nuestro medio, la médica reseñó: “Volví de mis vacaciones, y me encontré con una notificación que decía que el 31 de marzo terminaba mi contrato con el Municipio. Sin tener ninguna explicación, sin saber por qué.

“Pero indudablemente, como no eran motivos profesionales ni problemas en el hospital, me imaginé que eran cuestiones políticas con mi mamá (Blanca Pérez, representante de la Coopi en Carlos Paz Gas). Quisieron castigarla a ella, pero me castigaron a mí”.

Insistió con que ninguno de sus superiores fundamentó la medida adoptada, solo que “había sido una orden de arriba”.

Ante la falta de argumentos oficiales, un conflicto que se profundiza entre la Municipalidad y la Coopi, y que encuentra a su mamá “de un lado de la grieta”, Daniela admitió: “No me sorprendió, me lo veía venir. Pero me duele tanta injusticia. Son padres, no les va a gustar para nada que se la agarren con sus hijos, cuando no tienen absolutamente nada que ver”.

Si bien había especulado con la posibilidad, “pensé que Esteban (Avilés) era más inteligente, y que no lo iba a hacer”.

Todavía no tiene certezas respecto de sus próximos pasos: “Voy a esperar; pero me desilusionó. Iba con mucho amor al hospital.

“Si tengo que iniciar acciones legales, lo voy a hacer; por mi tiempo, mi salud, por todo lo que dejé en ese hospital. Estuve en muchas situaciones relevantes para la Municipalidad (cuando ingresó Lorenzo, cuando se accidentó el colectivo en las Altas Cumbres), y éramos nosotros los que trabajábamos sin parar para salvar vidas”.

Ningún funcionario emitió declaraciones que permitan aclarar una situación que se presta para diversas conjeturas; desde el área de difusión, aducen que fue una “medida administrativa”, y descartan cualquier matiz político.