Día a día

Cuestión de honradez

Publicado: por en la edición Día a día

Esta mañana, el Municipio reconoció a una permisionaria de estacionamiento controlado por su manifiesta honestidad. La situación fue reseñada por el director de Seguridad Municipal, Rubén García: “Días atrás se llegó una vecina a mi oficina para manifestarme una actitud que había tenido Evangelina, quien había encontrado dinero en la calle y se lo restituyó completamente; por lo que la vecina estaba muy agradecida y quería dar conocer el hecho”.

El funcionario destacó que “a raíz de esto conocimos un poco su situación personal; tiene tres niños y todos los días corre para dejarlos en la escuela y llegar a horario a su trabajo. Nos llena de orgullo contar con permisionarios como ella, y por suerte son muchos”.

Por su parte, Evangelina Roggero, agradeció el gesto de las autoridades, y brindó detalles del episodio que tuvo lugar en calle Prager: “Ese día estaba trabajando, se había armado un poco de caos por el tráfico; cuando volvía de cobrar a un vehículo que se estaba retirando, observé la plata tirada en el piso, repartida por toda la cuadra. La levanté y la guardé en el bolsillo del pantalón, pensando que en algún momento iba a volver la persona que la había perdido.

“Como a la hora y media, más o menos, apareció una señora que me cuenta que había intercambiado unos papeles con su hermana en el auto, y que se le había caído un dinero. Se lo devolví, y la mujer estaba muy agradecida, porque era para pagar unas cosas que vencían justo ese día, y no tenía cómo reponerlo.

“Me siento muy bien por lo que hice, porque en casa me enseñaron que no hay que quedarse con algo que no es nuestro, y esa enseñanza se la transmito todos los días a mis hijos”.

Evangelina comenzó como permisionaria hace “un par de meses, y es con lo que mantengo a mis hijos. Estoy muy agradecida por la oportunidad que la Municipalidad me ha dado”.

Finalmente, el coordinador de Gabinete, Daniel Gómez Gesteira, destacó la tarea de “los permisionarios, que no es netamente de recaudación. Acá tenemos personas que trabajan, que son sostén de familia, y llevan adelante esta labor yendo un poquito más allá, ayudando con estas actitudes e incluso informar si hay alguna persona descompuesta. Son cuestiones que tienen que ver con lo humano que ellos realizan todos los días con muchísima responsabilidad”.