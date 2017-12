Día a día

Críticas por las nuevas rampas en Avenida Cárcano

El gobierno municipal está llevando a cabo la refuncionalización de la Avenida Cárcano, obra que comenzó este año y ha generado diversas polémicas. En este caso, se trata de las nuevas rampas que pusieron para acceso a discapacitados.

Lucía Torres, integrante de la ONG Unidos por la Inclusión Social, advirtió que “hace dos años que venimos hablando. Primero hicieron reuniones a las que nos convocaron y les dimos todas las herramientas; los manuales instructivos de lo que es accesibilidad universal y programas provinciales en los que vienen profesionales a asesorar gratuitamente, para hacer las cosas de forma correcta.

“Ayer a la tarde, los vecinos me enviaron las fotos de las rampas para que hiciéramos algo, porque están todas mal; y no solamente esas. También hicimos el reclamo y elevamos una nota al Concejo de Representantes por las rampas que construyeron en la escuela de los Inquilinos. Esto es una cuestión de falta de sentido común, porque pusieron una rampa pegada a un poste de luz. Otra rampa tiene una inclinación prácticamente de 90 grados. Si no saben, pueden pedir asesoramiento; hay arquitectos e ingenieros disponibles para colaborar. No creo que las vayan a arreglar, las de la escuela no las arreglaron; ninguna de esas rampas sirve para nadie, y el dinero que se invirtió es para nada”.

Asimismo, indicó que están cuestionando la Casa de la Inclusión: “Es completamente inaccesible. Hicimos reclamos por escrito, también presentamos fotos al Concejo. Nunca hemos tenido respuesta. Falta voluntad política y profesional de los que intervienen, porque calculo que la arquitecta que está a cargo de obras públicas debería conocer algo de accesibilidad, lo mínimo, por lo menos”.

Al finalizar, sentenció: “Para las personas con discapacidad es una falta de respeto; hacer una cosa tan indispensable para alguien que anda en silla de ruedas, y que sea inútil, es una burla”.