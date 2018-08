Día a día

Coopi vs. Municipalidad: ¿Referéndum por el servicio del agua?

Día a día

Tal como se informó hace unos días, la Defensoría del Pueblo elevó al Concejo, un proyecto de Referéndum vinculante para consultar a los vecinos si desean que la Cooperativa Integral continúe prestando el servicio de agua potable.

Recordemos que la votación se llevaría a cabo el 25 de noviembre de 2018, y la pregunta que tendría que responder la ciudadanía es: “¿Está de acuerdo que la Coopi continúe prestando el servicio de provisión de agua potable?”.

Ante dicho panorama, salimos a la calle y consultamos a algunos carlospacenses sobre esta iniciativa, como así también respecto de su posición ante quién debería “hacerse cargo” del servicio:

Ana María: “Apoyo totalmente la decisión de la Defensoría; siempre fuimos esclavos de las decisiones que tomaba la Municipalidad o la Coopi. Personalmente; creo que la Cooperativa no debe hacerse más cargo, es increíble el número que te llegan en las boletas; no tiene sentido. Vivo sola en mi casa y ni siquiera tengo pileta; sin embargo, me llegan facturas de más de mil pesos en pleno invierno. No cobran lo que corresponde”.

Miguel: “No entiendo por qué fueron a la Justicia, si ahora tenemos que decidir nosotros. Además, el Defensor del Pueblo es un empleado más de Avilés; hay algo más detrás de todo esto”.

Graciela: “No estoy de acuerdo; es una pérdida de tiempo y es todo un tema político. La Cooperativa brinda un excelente servicio y jamás tuve inconvenientes; deben seguir adelante”.

Mónica: “Estoy de acuerdo con el referéndum y que vote el pueblo. No veo a la Municipalidad manejando el servicio; no se sabe si están capacitados y menos cuánto costará”.

Juan: “Me parece bien; la gente está en su derecho. No quiero que siga más la Coopi; son unos ladrones y ya no sabés qué te cobran en las facturas. Una vergüenza”.

Noelia: “Está bien que decidan los vecinos. Sin embargo, pienso que Avilés quiere seguir aumentando su poder que no sé si es tan sano. ¿Quién nos asegura que el servicio cambiará si se municipaliza? A mi criterio, estoy muy conforme con el trabajo de la Cooperativa; no tienen 50 años al vicio en nuestra ciudad”.

Elizabeth Scardigno