Día a día

Coopi vs Municipalidad: ¿qué opina la gente?

Publicado: por en la edición Día a día

El tire y afloje entre el Municipio y la Cooperativa Integral no es una novedad, el conflicto data de hace tiempo. Sin embargo, se intensificó en los últimos meses cuando el Tribunal Superior de Justicia resolvió que es legal el decreto por el cual la Municipalidad dispuso el cese del contrato de concesión del servicio de agua potable a la Coopi.

Más allá de todas estas formalidades, ¿cuál es la posición del vecino ante este panorama? Realizamos una “mini-encuesta” sobre el tema, y esto respondieron:

Norma: “La verdad es que no tengo mucha idea al respecto y tampoco me interesan lo que hagan. Igualmente, no tengo ninguna queja sobre la Coopi y veo que han trabajado muy bien todos estos años”.

Nancy: “No estoy muy bien informada. A mí me gustaría que la Coopi siga prestando el servicio del agua, creo que ellos han hecho muy buena labor”.

María: “Si lo independiente es bien manejado, creo que la Coopi debería continuar; pero sin transparencia creo que no deberían seguir prestando el servicio. La Municipalidad debería haberle llamado la atención hace rato, y haber controlado con más rigurosidad lo que hacían. A pesar de eso, nunca tuve un tuve problemas con la prestación”.

Oscar: “Es toda una lucha interna entre ellos, para ver quién es más fuerte. La verdad es que no puedo decidir quién tiene la razón en este caso. Tampoco tengo quejas por cómo brindó el servicio todo este tiempo la Coopi”.

Omar: “Creo que la Municipalidad tomó la decisión correcta. La Coopi nunca hizo nada, solo crear peleas y problemas; encima el servicio siempre lo brindaron a medias. No soy el único que opina esto, las quejas sobran entre la gente”.

Joana: “No estoy de acuerdo en que el servicio pase a manos de la Municipalidad, pienso que hay muchos puestos de trabajo en juego y seguro Avilés va a despedir a varios empleados. Es una decisión muy autoritaria, quiere tener todo el poder en sus manos”.

Carlos: “La Municipalidad quiso siempre adueñarse del servicio. Tampoco puedo defender a la Cooperativa, porque creo que no es muy transparente el trabajo de ellos y por eso, se llegó a esa decisión. Igualmente, esperemos que Avilés no deje sin trabajo a la gente y respete su labor”.