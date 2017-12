Día a día

Coopi: Trabajadores movilizados

En el marco del conflicto que enfrenta a la Cooperativa Integral y la Municipalidad por el servicio de cloacas, esta mañana los trabajadores se desplazaron desde la sede de la entidad, en calle Moreno hasta la Municipalidad, y posteriormente al Puente Uruguay.

Allí, el encargado de prensa, Jorge Boido, se expresó en estos términos: “Es una medida de fuerza que hemos decidido esta mañana en asamblea, con los compañeros jefes el sindicato SiPOS, tanto el doctor Gustavo Valdez como José Ipólito están participando del espacio que se abrió ayer en la Municipalidad, adonde resolvimos esta mañana llevar una nota para plantearle a esa mesa, y principalmente al Intendente, que por más que lo ha publicado y lo ha dicho desde ayer, no creemos en las garantías para que los trabajadores de la Coopi pasen al Municipio. Tampoco creemos que sea una solución, porque los trabajadores en su totalidad firmaron una nota rechazando esa propuesta”.

A criterio de operarios, “los servicios brindados por la Coopi no tienen ningún problema; no hay una problemática que justifique la quita de los servicios, y es la única que garantiza las condiciones laborales”, por ello insisten en “renovar el contrato”.

¿Cómo siguen?

“Esto va a seguir así, vamos a cortar la ruta, y después nos movilizaremos al Concejo donde habrá una sesión extraordinaria en la que abordaremos este tema. Mañana haremos asamblea, y todos los trabajadores vamos a ingresar a la planta Costa Azul que es las que el Municipio pretende que devolvamos mañana. Allí vamos a resistir y no le vamos a entregar la planta, por lo que el Intendente se tendrá que hacer cargo por romper la paz social y de la represión que puedan sufrir los trabajadores de la Cooperativa”.

¿En qué consiste la reunión en la Municipalidad?

“Hay una reunión de partes, que se generó a través de la intervención de un grupo de legisladores, cosa que la Cooperativa agradece profundamente; pero en realidad es una mesa de diálogo condicionada por el Intendente. Dejan a la Coopi fuera de toda discusión, así que esa mesa de diálogo no nos sirve ni nos representa”.