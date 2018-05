Día a día

“Convertite en héroe, salvá vidas”

Por iniciativa del Rotaract, y colaboración de Prever, se realizó la sexta jornada de donación de sangre, en el Banco Solidario de Sangre de la Coopi.

Facundo Varas, integrante del Rotaract, explicó: “Hacemos una campaña de difusión previa, sobre la importancia de donar sangre y los invitamos al Banco de Sangre, para que se acerquen y puedan donar voluntariamente”.

En esta oportunidad hubo poca concurrencia, a causa del clima; pero aclaró que “de lunes a viernes de 7 a 14:15, cualquiera que quiera donar puede hacerlo, e incluso puede convertirse en un donante regular y no solo esporádico”.

Junto a Agustina Espinillo, otra de las voluntarias, advirtieron que “los requisitos básicos para donar sangre son tener entre 18 y 65 años (pueden donar entre los 16 y 18 con autorización de los padres), pesar más de 50 kilos, gozar de buen estado de salud, concurrir con DNI; no haberse realizado un tatuaje, piercing o cirugía en el último año; no haber consumido antibióticos ni antialérgicos en los últimos tiempos; ni haber padecido hepatitis después de los once años”.

A la hora de donar, se solicita no concurrir en ayunas, tomar infusiones (té, café o mate) sin leche y con azúcar, jugos o gaseosas; se pueden consumir frutas, ensaladas y carnes magras sin freír. Se requiere cenar y dormir bien; no fumar en las dos horas previas y dos horas posteriores al procedimiento; ni haber consumido alcohol.

Agustina indicó que “la idea de este proyecto es concientizar, el lema de esta campaña es ‘convertite en héroe, salvá vidas’ y queremos que la gente empiece a entender que, con algo tan simple, de diez minutos, pueden contribuir a salvar vidas. Es muy importante que haya constancia, se puede hacer dos veces en el año”.

Para cualquier consulta, dirigirse a Alvear 544 casi Moreno (al lado de la casa central de la Cooperativa), o llamar al teléfono 03541-427227.