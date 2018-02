Controles de alcoholemia positivos

Día a día

En la madrugada del domingo 4 de febrero, se llevó a cabo un nuevo control de alcoholemia en calles Mitre y Sarmiento.

Rubén García, director de Seguridad de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, informó que “se procedió a la demora de cinco vehículos, cuatro autos y una moto, que fueron removidos al corralón municipal, por cuanto los conductores presentaban alcoholemia positivo. También se trabajó intensamente en la zona de los ríos; a causa de las altas temperaturas, hubo mucha concurrencia de público. Se efectuaron 21 rescates, 7 asistencias y 14 curaciones”.

Sobre los índices de alcoholemia, evaluó que “se mantienen más o menos en los mismos niveles que durante el año; aunque varían entre jóvenes y gente un poco mayor”.

Consultado si los turistas respetan las señales de tránsito, manifestó: “A veces respetan más que los locales, porque van observando y no conocen”.

-¿Se hace la vista la gorda con los turistas que estacionan donde está prohibido?

No, puede suceder que el turista estacionó y dejó las balizas encendidas, dando cuenta que es por un instante; pero si se demora, el inspector con su silbato debe correrlo. No es que se haga la vista gorda, sino más bien tenemos algún tipo de consideración porque no es del lugar.